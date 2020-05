El sonido electrizante de Ilse Hendrix

La poesía musicalizada que el abuelo hacía resonar todos los domingos atrapó el oído de una de las más pequeñas de las nietas, mientras uno a uno se iban esparciendo en busca de otro entretenimiento, ella, permanecía quieta, atenta. La letras y el sonido comenzaron a tomar sentido y el clic con el arte se consumó. La pequeña creció anclada a ese momento y se adentró en una embarcación musical que la hizo navegar en mares de distintos géneros, el primero de ellos: la ópera.

El nombre de aquella niña es Ilse González Villarreal hoy cantante y productora musical que actualmente esculpe una propuesta bajo el nombre de Ilse Hendrix, la cuál lleva cuatro años experimentando y llevando su arte de una manera más orgánica.

La oriunda de Torreón levanta la bocina para relatar cómo ha sido su proceso de formación musical que manifestó comenzó con clases de ópera en distintas academias de Torreón. En ese transe llegó a ser soprano hasta los últimos años de su adolescencia, después, compartió "Llegó un punto donde ya tenía que decidir qué voy a hacer, la maestra me decía 'Ilse, ¿qué vas a hacer? ¿Sí te vas a dedicar a la ópera por completo? Ya tienes que empezar a concursar'. Fui a varios concursos, canté en teatro, pero no me convencía dedicarme 100 por ciento a la ópera. Quería hacer canciones, escribir…canto popular, como le decían ellas".

Fue así que convencida de sus ideales (e influenciada por su abuelo y padre) decidió brincar su trinchera y se encarriló a estudiar fuera de su ciudad natal. Pero, en un ir y venir de circunstancias Ilse no tuvo de otra, ella creía en su idea por ende abandonó todo y decidió comenzar a delinear su propio proyecto. Unos monitores, una laptop, un amplificador y un sintetizador, le bastaron al principio para lanzarse a la exploración de un sonido único. Asimismo decidió qué y cómo estudiar música por medio de varios diplomados que cursó en la ciudad de México.

"Tomé cuatro diplomados de producción, música electrónica, sintetización y diseño sonoro, composición y uno que se llama Ableton Live que es justamente el software que utilizo para hacer maquetas y para producir".

Ilse abandonó la carera para someterse a un aprendizaje autodidacta donde ella decidió que le funcionaba y qué no. En ese sendero también se cruzó con la posibilidad (animada más por una amistad) de asumirse como DJ para comenzar a lanzar sus mezclas por medio de una plataforma digital que la orilló a buscar un nombre artístico "en ese momento, yo estaba escuchando mucho glam rock, música de los 80s, de los 70s, mi papá siempre ha escuchado ese tipo de música y no sé, estaba escuchando eso y me gustaba mucho Jimi Hendrix, todavía me gusta mucho, y le dije 'pues ponme Ilse Hendrix'". El bautizo fue definitivo e Ilse comenzó a ganar presencia en eventos dedicados a esa rama. Luego, relató, desde hace cuatro años está enfocada solo a su proyecto como cantante y productora.

Fue en Ciudad de México donde comenzó a producir y experimentar con música en su habitación dando como resultado ANT, su primer EP.

Ahora es conocida por ser una intérprete "salvaje" en vivo y por experimentar con capas de voces para generar ambientación en sus canciones, la energética música de Ilse viene cargada de electrónica y destellos de mezclas tropicales y oscuridad, lo que la ha llevado a que artistas como Rhye, Little boots, Sofi Tukker, Anoraak y Anna Prior (Metronomy) pongan atención en su proyecto.

Ella misma definió su estilo "A mi música yo le digo Space Pop, porque es pop pero muy experimental, más alternativo, indie pero no tan indie. Bueno, es un término que yo inventé, la verdad es que el género no me importa. Fuego y Sentir (canciones) no se parecen, Sentir es una canción muy electrónica, Fuego es con instrumentos en vivo".

Refirió que por ejemplo sus canciones antiguas suenan muy electrónicas a comparación de lo actual, que es una combinación de ese sonido pero con instrumentos reales como bajo en vivo y batería. Lo de ella, afirmó, es la exploración y ejecución de nuevos sonidos. "La verdad al género no le tomo mucha importancia porque la música es un lienzo en blanco, para mí puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando a ti te guste y lo quieras compartir con los demás".

A sus 27 años, Ilse se describe como una persona creativa. "En mi personaje de Ilse Hendrix soy muy abierta, es como un alter ego, yo lo veo así, no le da pena nada, es extrovertida. Personalmente, la Ilse que soy…soy un poco más introspectiva, me gusta mucho estar sola al trabajar, tener mi espacio. Disfruto estar conmigo misma, soy una persona feliz, una persona que le gusta experimentar con sentimientos y emociones. Me interesan mucho las emociones humanas, porque la música fue eso lo que sentí, cómo me podía expresar mediante la música y lo que me hacía sentir, compartir eso con los demás".

En ese tenor compartió que su propuesta musical ha sido muy bien recibida en todas las plataformas digitales, por consecuencia ha podido tocar en festivales como Pal' Norte en Monterrey, en el Hellow Festival, en el North Festival en Tijuana, así como en el Solsticio Festival. Además esta joven lagunera ya compartió escenario con Elliphan, Sofi Tukker, Empress of, Metromony, Mome, Camilo Séptimo y Clubz, entre otros.

Ilse está consiente que optar por el camino de la música, también es asumir caminarlo con todos sus climas, pero ella no duda, dice que seguirá con lupa en mano explorando en cuanto a sonidos, y géneros.

Por último invitó a "que me sigan, que escuchen música nueva, que apoyen a los laguneros y música independiente, que se animen a escuchar cosas nuevas y no nada más lo que sale en radio".