Lady Gaga y Ariana Grande lanzan Rain On Me

Con tres millones de reproducciones en menos de 12 horas, las cantantes Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron el tema Rain On Me, el cual forma parte de la reciente producción discográfica de la intérprete de Bad Romance y Born This Way, titulada Chromatica.

Fue a las 11 de la noche del jueves que tanto Gaga como Grande compartieron los enlaces para disfrutar de Rain On Me, en distintas plataformas de música, en tanto que añadieron varios mensajes de agradecimiento entre ambas, en los que destacaron que el video oficial de la melodía estará disponible a las 10 de la mañana, hora del pacífico, y a la 1 de la tarde, hora del este. Sobre la producción de tres minutos con tres segundos, Lady Gaga expresó en sus redes sociales; "Gracias por recordarme que soy fuerte, soy súper emocional y te amo mucho, te aprecio Ariana Grande, sin ti y sin mis 'Little Monsters', no sé cómo sobreviviría. Prefiero estar seca, pero al menos estoy viva". Rain On Me, forma parte del álbum Chromatica, de Lady Gaga, el cual será estrenado el viernes 29 de mayo, y la colaboración con Ariana es la primera del material, pues también contendrá la participación del cantante y compositor británico Elton John y el grupo surcoreano Black Pink. Horas antes del lanzamiento, Ariana compartió una serie de memes donde los personajes de la caricatura Bob Esponja, Patricio Estrella y Calamardo Tentáculos, habían sido editados con la apariencia física de Gaga y ella, respectivamente, mientras esperaban, tomadas de la mano, el estreno del tema. "Una vez... conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo... que lloraba tanto como yo, bebía tanto vino como yo, comía tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo. Ella, inmediatamente, se sintió como una hermana para mí", explicó Ariana en un mensaje, en redes sociales, para la protagonista de la cinta A Star Is Born. "Ella me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de 'Chromatica' y juntas, ¡pudimos expresar lo hermoso y curativo que se siente al llorar! Espero que esto los haga sentir tan animados como lo es para las dos. Te amo Lady Gaga. ¡Eres una súper mujer, impresionante!", puntualizó la cantante de temas como 7 Rings y No Tears Left to Cry.