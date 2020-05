Sherlyn revela el nombre de su hijo

La actriz mexicana Sherlyn González, hizo público el nombre de su hijo a pocos días del parto, a través de un video que publicó en redes sociales, asimismo, compartió con sus seguidores, que decidió cambiar de hospital y doctor, de último momento.

La artista de 34 años subió una historia en la que habló acerca de las variaciones, en torno al nacimiento de su bebé: "Fuimos a ver el hospital en el que se supone que iba a nacer, pero resultó que tenían un montón de pacientes con coronavirus, pero todo se acomoda, cambio de hospital, cambio de doctor, cambio de todo, estamos listos".

Luego de compartir la presión que sintió al no tener claro el sitio en el que daría luz a su primogénito, reveló a través de Instagram el nombre del pequeño: "Me ha costado mucho trabajo encontrar el nombre de nuestro bebé, pero por fin lo tenemos, es de origen griego, significa 'El que es valiente y varonil', no tiene diminutivos, tal cual lo soñé", dijo antes de publicar una historia más con el nombre André.

"Así que éste guapo, que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace hace nueve meses, por fin tiene un nombre, su nombre es André, André es nuestro bebé", reveló Sherlyn.

"El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoiris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo, amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares hablé de ti de rodillas, hoy mi amado André, falta muy poco para verte, mi cielo", añadió al pie de un clip en Instagram.

Mientras tanto, pese a los contratiempos e imprevistos que surgieron, se encuentra preparada para el parto, según explicó entre sus historias: "Estoy bien, muy tranquila, no esperaba cambiar de planes en el último minuto, abrazo esta situación con amor y sé que va a ser para bien mío y de nuestro bebé", explicó la actriz.