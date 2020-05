Quiero tener novio: Selena Gómez

La cantante estadounidense Selena Gómez reveló que la letra del tema Boyfriend, perteneciente a su más reciente material discográfico Rare, surgió de su deseo por tener una pareja, según contó en una entrevista, que publicó en redes sociales, con los compositores de la canción Julia Michaels y Justin Tranter.

La intérprete de Lose You To Love Me, contó cómo fue el proceso creativo del controversial tema, a través de la conversación por videollamada: "Julia me llamó y me preguntó que cómo me sentía y dije 'no sé, quiero un novio', y lo dije porque estoy en un momento de emoción en cuanto al futuro y porque estoy abierta a eso".

Boyfriend gira en torno a la apertura de una posible pareja, sin dejar de lado la individualidad e independencia como mujer, y según cuenta Gómez, era precisamente lo que buscaba expresar: "También quise hacer énfasis en que no necesito de alguien en mi vida", narró.

"Hay una diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, pero algunas noches solo quiero más que a mí, sé que hay una delgada línea entre ello; no es lo que necesito, pero quiero un novio": agregó la también actriz en la entrevista publicada en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, la artista de 27 años permanece soltera y se ocupa continuamente de apoyar organizaciones como Lupus Research, pues explica que es importante para ella hacerlo, después de padecer dicha enfermedad durante a varios años: "Es muy importante para mí pensar en todos los demás afectados por esta enfermedad, ya que he luchado con Lupus durante años", escribió recientemente en Twitter.