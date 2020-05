ADIÓS CLAUSURA 2020

- El nuevo coronavirus ha sumado una nueva "víctima" en el mundo del deporte.

La Liga MX anunció ayer la cancelación del torneo Clausura 2020 debido a la contingencia que actualmente vive el país, donde apenas el jueves se registró el mayor número de personas contagiadas con COVID-19, y ayer el máximo de defunciones en un día.

El torneo en la rama femenil también fue cancelado, mientras que no se ha hecho anuncio sobre la final de la Copa MX entre Rayados y Xolos.

Es la primera ocasión en la era profesional, que comenzó en la campaña 1943-44, que se cancela un torneo y no hay campeón. Aunque la campaña 1930-31, que también fue anulada, se trataba de futbol amateur.

Esta decisión se tomó ayer en la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX, y fue de manera unánime, explicó la Liga en un comunicado.

"Este viernes 22 de mayo de 2020 se realizó la Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX tomando decisiones vitales que nos permitan velar por la salud de todas las personas que integran la familia de la LIGA MX y por la integridad de la industria del futbol.

En las últimas semanas se han mantenido reuniones de trabajo y pláticas permanentes con el Sector Salud del Gobierno Federal que nos permitieran reanudar el Torneo Clausura 2020 con absoluta responsabilidad, sin poner en riesgo a ningún miembro de la familia del futbol en México.

Sin embargo, el tiempo de la contingencia que vivimos ha provocado restricciones cada vez mayores de calendarización, que no nos permiten mantener la competencia sin poner en riesgo a los integrantes de esta gran familia.

Por lo tanto, en absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX acordó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020 de la LIGA MX en sus ramas varonil y femenil", dice una parte del comunicado enviado por la Liga.

El Clausura 2020 se detuvo desde el pasado 15 de marzo, y habían transcurrido 10 jornadas, con Cruz Azul en el primer lugar, León un punto abajo, y Santos Laguna en el tercer puesto.

La Liga informó que no habrá equipo campeón; sobre la tabla porcentual se dijo: "para completar los partidos faltantes del Torneo Clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los Clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los Torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, según sea el caso".

Mientras que para la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, los clubes elegibles serán el Cruz Azul y el León, por su posición en la tabla.

Para el torneo Apertura 2020, la Liga informó que será en la primera semana de junio cuando se defina la fecha para el regreso a los entrenamientos, mientras que el inicio del torneo será con base en las recomendaciones del Sector Salud Federal.

Los partidos se realizarían a puerta cerrada hasta que haya condiciones favorables para el acceso al público.

José Riestra, director de Futbol de Orlegi Deportes, consideró que la decisión de cancelar el Clausura 2020 fue "lo mejor" y ya se trabaja en un protocolo general para pruebas de coronarias.

"Era lo mejor para este momento para el Futbol mexicano, después de todas las evaluaciones que habían hecho en el Futbol mexicano, es por el bien y así la recibimos en Grupo Orlegi. Enrique Bonilla lo ha trabajado, nos hizo la propuesta de mandarnos un protocolo a seguir, el gobierno lo tiene claro, las pruebas de PC las que tendremos que hacer, con laboratorios que estén certificados".

Riestra descartó que el portero Jonathan Orozco tendrá una sanción después de la reunión organizada en su casa días antes de confirmarse que es positivo por COVID-19.

"Realmente él no abandona la cuarentena en su casa, reconoció su error públicamente, ¿por qué buscar una repercusión? Él sabe que se equivoca, no es sencillo reconocer, hemos llegado a una plática con él, la sanción no cambiará la situación, cuando uno reconoce eso no hay que ahondar más en el tema".

Además, descartó que los 12 casos positivos del Santos estén relacionados entre sí, si bien reconoció que, a raíz de lo sucedido con Orozco, se pudiera pensar que hubo contagios en la referida reunión.

"Tuvimos una llamada con todos los jugadores, los 12 casos no tienen que ver uno con el otro, entre ellos no coincidieron ni que se juntaran o hayan comido en el mismo lugar, Jonathan lo explicó bien, tuvo una reunión en su casa, con su familia, el error que comete y así lo reconoce es haber llevado a su casa a un grupo para su cumpleaños, puede ser una causa, no podemos decir que es la causa, pero nunca hubo convivio entre varios jugadores".

Algunas personalidades del medio futbolístico se pronunciaron sobre la cancelación del torneo.

"Para todos los clubes es un golpe muy duro en la parte económica, pero es a todo el futbol y al mundo en general, no estamos exentos (de enfermar) y fue lo más sensato de acuerdo a las circunstancias que se están dando en el país", declaró en TUDN José Manuel de la Torre, técnico de los Diablos Rojos de Toluca.

"La Liga MX tomó una decisión difícil y es una decisión congruente con lo que se vive y al final la Liga MX cuenta con el apoyo de la Federación. Fue una decisión unánime,", dijo a un canal de televisión Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La Liga MX informó ayer que otros tres elementos del plantel santista dieron positivo a la prueba por COVID-19.

"Este viernes se recibió la tercera entrega de resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas a los jugadores del Club Santos, encontrando que 3 de 8 fueron positivas", explica en un comunicado.

En total son 15 los elementos de Santos que dieron positivo, de un total de 39 pruebas.

Se mencionó que todos son asintomáticos y se encuentran en aislamiento y bajo la supervisión médica del club.

3 CASOS nuevos de coronavirus en Santos fueron anunciados ayer; en total suman 15.