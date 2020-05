Estudio amplía dudas sobre antimaláricos

Los medicamentos antimaláricos promovidos por el presidente Donald Trump como tratamiento contra el coronavirus no funcionaron y estuvieron vinculados a un mayor riesgo de muerte y arritmias en un nuevo estudio publicado el viernes que abarcó a casi 100,000 pacientes en diversas partes del mundo.

El documento publicado en la revista Lancet no es un estudio riguroso sobre la hidroxicloroquina o la cloroquina, pero constituye el vistazo más amplio hasta la fecha a su utilización en escenarios reales: 671 hospitales de todas partes del mundo.

"No sólo no hay ningún beneficio, sino que vimos un indicio constante de perjuicio", dijo uno de los líderes del estudio, Mandeep Mehra, especialista del corazón del Hospital Brigham and Women's, en Boston.

Los investigadores calculan que la tasa de muerte atribuible al uso de esos medicamentos, acompañados o no de un antibiótico como la azitromicina, es aproximadamente 13%, por 9% de los pacientes que no los toman. El riesgo de desarrollar un problema grave de arritmia es más de cinco veces mayor.

Aun cuando es únicamente observacional, el estudio tiene una gran repercusión por su magnitud y alcance, dijo David Aronoff, director de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

El estudio "nos da realmente cierto grado de confianza de que es improbable que veamos grandes beneficios con estas medicinas en el tratamiento de COVID-19 y sí posiblemente daños", dijo Aronoff, quien no participó en la investigación.

Trump ha promovido ambos medicamentos antimaláricos y afirma que toma hidroxicloroquina para prevenir una infección o minimizar los síntomas de COVID-19.