'¡A rajarse a su tierra!', dice maestro

Los alumnos del profesor Christian Omar González Luna, no se quedaron sin conmemoración por el Día del Estudiante.

Este docente además ha demostrado que a la hora de impartir conocimiento, vale más tener vocación de enseñanza que Internet de gran velocidad.

"Conmigo es así... A rajarse a su tierra!", aseguró.

El maestro de Geografía y Formación Cívica y Ética de la Escuela Secundaria José Santos Valdés, ubicada en el ejido Lequeitio de Francisco I. Madero, procura tomarse muy en serio el tema de enseñanza a distancia e incluso hizo modificaciones a ciertos espacios en su hogar para el momento de hacer las transmisiones en vivo vía Facebook, razón por la cual decidió motivar a los alumnos en este día con diversas presentaciones de personajes que contactó para su entretenimiento.

"Este viernes (ayer) se realizó el festival del Día del Estudiante a través de la página de Facebook, para lo cual buscamos contactar con ex futbolistas del Santos Laguna, con personas que cantan y con otros maestros y tuvimos a una niña como maestra de ceremonias", dijo González.

No obstante, celebrar a los alumnos en este día no ha sido su mayor logro personal pues debido a las restricciones de la Sana Distancia por la pandemia derivada del coronavirus y la gran cantidad de alumnos que no tienen disponibilidad de Internet, el maestro tuvo una original idea: Usar el perifoneo local de los ejidos para enseñar.

Quienes conocen la vida en el medio rural, han visto las estaciones de perifoneo en los ejidos, mismo que no es otra cosa que emitir por medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo.

Regularmente, en los ejidos se utiliza como un medio de publicidad alterno mediante el cual se avisa que en casa de alguna vecina se venden tamales, por ejemplo, que se realizará a determinada hora alguna misa o rosario, un evento deportivo o una fiesta local, etc.

El perifoneo en los ejidos suele ser el medio más eficaz e inmediato al que los lugareños prestan mucha atención.

"En los ejidos no hay Internet y por eso se me ocurrió dar la clase a los niños que no disponen de este medio a través del perifoneo. La idea es hacer ver a todos que cuando uno quiere se puede y no hay límites", dijo el maestro Christian.

Comentó que ha habido mucha inquietud por parte de los padres de familia desde que inició la pandemia y la restricción de quedarse en casa, respecto a cómo le van a hacer para que sus hijos puedan estudian ante la falta de Internet.

"Pero a nosotros eso no nos detiene como maestros", dijo el profesor.

La idea surgió porque regularmente es un medio disponible en todos los ejidos y en su caso tiene alumnos de ejidos como Lequeitio, Florencia, Hidalgo, Virginia y Colón y en todos existe una estación de perifoneo.

Así, el maestro da la clase a través de Facebook y luego graba el audio de la clase que imparte todos los martes y los jueves con duración de una hora.

Luego, se repite el mismo audio a través del perifoneo de cada ejido, al menos en tres ocasiones, a diferentes horas.

Por cada repetición, la estación de perifoneo cobra 30 pesos, costo que han estado cubriendo algunas personas que viven en dichos ejidos.

El profesor Christian es originario de San Pedro y da clases a unos 200 alumnos de la escuela que cuenta con cerca de 600.

"Lo que más me ha gustado es la gente de los ejidos que nos está ayudando por todas partes para poder hacer esta labor en favor de los alumnos que no tienen Internet, queremos que tanto los padres como los alumnos y nosotros como maestros entendamos que la enseñanza va mas a allá de contar o no con Internet que aunque sí hace falta no lo es todo, querer es poder, conmigo es así y quiero que los alumnos sean perseverantes, a rajarse a su tierra!", dijo el profesor.

El profesor Christian González tuvo la idea de usar uno de los medios de comunicación más antiguos, el perifoneo local de los ejidos.