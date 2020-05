No cloran el agua diez municipios laguneros

Con excepción de Gómez Palacio y Lerdo, diez municipios de La Laguna de Durango no realizan el proceso de cloración del agua, por lo que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) local les dio de un plazo de poco más de cinco días para cumplir con la normatividad correspondiente.

Los incumplimientos se reportaron en los organismos operadores de agua de municipios como Tlahualilo, San Juan de Guadalupe, Mapimí, Nazas, Santa Clara, San Pedro del Gallo, Simón Bolívar, San Luis del Cordero y Cuencamé, entre otros.

El titular de la citada dependencia, Jesús Rentería Maldonado, dijo que los sistemas municipales de abastecimiento de agua tienen que atender una serie de requisitos para preservar la calidad bacteriológica del agua en la red de distribución, por lo que debe existir la desinfección que garantice la existencia de cloro residual libre entre 0.5 a 1.5 mg/L.

"Lo hemos detectado en las visitas a los organismos operadores de cada uno de los municipios, ya visitamos las 12 cabeceras municipales y en la primera visita no estaban clorando los municipios más que Gómez Palacio y Lerdo; en esa visitas ya se les dotó de pastillas de hipoclorito de calcio y se les da las indicaciones a los responsables de cada organismo operador de que vamos a hacer una segunda visita para ver que ya estén aplicando por lo menos la cloración", explicó.

El funcionario mencionó que el agua de la que provee cada uno de los sistemas municipales debe ser clorada precisamente para garantizar su uso y consumo humano.

Señaló que la próxima semana realizarán una segunda revisión, por lo que en caso de reincidir, dichos Municipios podrían hacerse acreedores a sanciones.

Rentería Maldonado mencionó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) colabora con los Municipios en lo referente a los procesos de potabilización en función de la calidad del agua, además de que la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) realiza la entrega de pastillas de hipoclorito de calcio.

"A veces, por desconocimiento, porque no tienen recurso, porque no hay cloración o porque no les interesa, aquí estamos involucrando a los responsables de cada uno de los sistemas de los municipios y a los presidentes municipales para que nos aprieten porque la salud es algo muy valioso que debemos preservar", concluyó.

2 MUNICIPIOS sí cumplieron con el proceso de cloración en una primera revisión.

Incumplimiento

Normativa: *La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango ha estado entregando pastillas de hipoclorito de calcio a los Municipios que han incumplido con el proceso de cloración. *Aseguran que únicamente Gómez Palacio y Lerdo han dado cumplimiento a la norma en cuanto a los niveles de cloración. *Dice la Coprised que volverá a acudir a los sistemas municipales de agua para verificar que ya se haya subsanado dicha irregularidad.