Busca UA de C fin efectivo del semestre

Para que los alumnos de la UA de C, concluyan de manera efectiva el semestre enero-junio 2020, se emprenden estrategias para atender las necesidades académicas de cada uno en las 60 escuelas y facultades. Lo anterior lo dio a conocer el director de Asuntos Académicos de la UA de C, Octavio Pimentel, dijo que a partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio, se establecerá el programa de atención para alumnos que no tienen acceso a internet, a través de la apertura paulatina de clases remediales en grandes espacios como centros de cómputo de las Infotecas de Saltillo, Torreón, Monclova y Nueva Rosita.

ESTUDIOS. Son 2 mil 56 alumnos sin acceso a internet.