De internet usa perifoneo

A FALTA Los alumnos del profesor Christian Omar González Luna, no se quedaron sin conmemoración por el Día del Estudiante. Este docente además ha demostrado que a la hora de impartir conocimiento vale mas tener vocación de enseñanza que internet de gran velocidad.

El maestro de Geografía y Formación Cívica y Ética de la escuela secundaria José Santos Valdés, ubicada en el ejido Lequeitio de Francisco I. Madero, procura tomarse muy en serio el tema de enseñanza a distancia y además de motivar a los alumnos en este día con diversas presentaciones de personajes que contactó para su entretenimiento usa el perifoneo local de los ejidos para que repitan los audios de sus clases.

Quienes conocen la vida en el medio rural han visto las estaciones de perifoneo en los ejidos, mismo que no es otra cosa que emitir por medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo. Regularmente en los ejidos se utiliza como un medio de publicidad alterno al que los lugareños prestan mucha atención. "En los ejidos no hay internet y por eso se me ocurrió dar la clase a los niños que no disponen de este medio a través del perifoneo. La idea es hacer ver a todos que cuando uno quiere se puede y no hay límites", dijo el maestro Christian.

La idea surgió porque regularmente es un medio disponible en todos los ejidos y en su caso tiene alumnos de ejidos como Lequeitio, Florencia, Hidalgo, Virginia y Colón y en todos existe una estación de perifoneo.

Así, el maestro da la clase a través de Facebook y luego graba el audio la clase que imparte todos los martes y los jueves con duración de una hora.

Luego, se repite el mismo audio a través del perifoneo de cada ejido al menos en tres ocasiones a diferentes horas.

Costos

Por cada repetición la estación de perifoneo cobra 30 pesos, costo que han estado cubriendo algunas personas de los ejidos. El profesor da clases a unos 200 alumnos.

