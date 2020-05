Laura G confiesa haberse enamorado de la persona equivocada

Laura G sorprendió a sus compañeros del programa Venga la Alegría y al público al recordar al borde del llanto el momento en el que fue juzgada por relacionarse con “una persona equivocada”.

Todo ocurrió mientras la presentadora hablaba con un especialista en la emisión sobre cómo elegir mejor a una pareja, en la cual aseveró que enamorarse de una persona equivocada es algo común, y describió cómo es que a ella le sucedió.

"Yo me enamore de la persona equivocada y el precio es muy alto. Altísimo. Y es muy complicado porque cuando estás ahí, estás cegada por muchos problemas, por la admiración, por falta de autoestima, por problemas en casa, pero por más que la gente te dice que por qué estás ahí, pues te quedas ahí”, dijo.

Sin embargo, resaltó que esa experiencia fue un aprendizaje para ella, pues "Con el tiempo te das cuenta que no se trata de un error, sino de un aprendizaje. En mi situación lo veo como un aprendizaje. Aprendí lo que quiero y lo que no para mi vida".

Contó además que luego de haber sido señalada por esa relación, todos estos años ha tratado de enmendar su error, al grado que tuvo que pedirle perdón a sus papás.

“Han sido muchos años de cargar ese equipaje. Yo recuerdo que salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Era muy chica, tenía 20 o 22 años, ahora pienso muy diferente. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando. Fueron años de tristeza, años de aceptar lo que pasó, de pedirle perdón a mis papás, pero pedirme perdón a mí misma”, comentó.

La presentadora detalló que tras el encuentro tuvo que tomar terapia para poder sanar sus heridas.

“Se lo he dicho a mi terapeuta. Hablé con él y me tuve que destrozar y analizar mi situación y decirme a mí misma ‘Laura perdónate. Eso pasó hace años y ahora puedes elegir lo que quieres en tu vida’. Si se los cuento es porque si ustedes están pasando por algo similar, si están en una relación donde están enamoradas de una persona equivocada y le hablo a las mujeres porque estamos en un país muy machista en la que si nos equivocamos somos señaladas, no se vale que la mayor parte de los mensajes que recibo son de mujeres”. agregó.

Señaló que incluso hubo momentos en los que ya no quería vivir más, o consideraba huír de México.

"Hubo momentos donde ya no quería vivir, donde quería huir. Tuve una mamá, un papá y un hermano que preguntaban cómo íbamos a sobrevivir. Y lo mejor fue eso, sobrevivimos".

Usuarios de redes sociales asocian sus declaraciones con la polémica que protagonizó en 2011 junto al presentador de noticias Carlos Loret de Mola tras ser relacionados sentimentalmente luego de haber sido captados juntos saliendo de una cabaña donde pasaron al menos 6 horas, las imágenes de dicho encuentro fue dado a conocer por la revista TV Notas.

Y es que durante ese tiempo el comunicador estaba casado con su aún esposa la economista Berenice Yaber Coronado, madre de sus tres hijos.

En ese tiempo, la publicación aseguró que los rumores en torno a su relación inundaban los pasillos de Televisa, no obstante, ambos comunicadores negaron haber tenido aquel encuentro alegando que se trató de una junta de trabajo.