Sarita Sosa anuncia homenaje a José José y la critican

Sarita Sosa, hija menor del cantante José José, anunció en su cuenta de Instagram que hará un homenaje musical a su padre; de inmediato, las duras críticas, nada positivas, no se hicieron esperar.

En su momento, dijo que cumpliría la última voluntad de su papá: desarrollar una carrera como cantante. Así, indicó a través de un pequeño clip en sus redes sociales que hará el show titulado "Sara Sosa: Homenaje a papá José José".

La publicación mencionó que será el próximo 21 de junio cuando, a las 20:00 horas, se pueda ver a través de su canal en Youtube/Sara Sosa. Con este anuncio, Sosa muestra que su carrera como cantante va en serio, tal como se lo "prometió" a su papá; sin embargo, por los comentarios que se leen tras el anuncio, la carrera de Sarita "no debería despegar", pues aún está fresca en la memoria del público toda la polémica que se desató por las decisiones que tomó respecto a la forma en que se trató el cuerpo de su padre y los posteriores homenajes que se hicieron al "Príncipe".

Ante el señalamiento, se dieron opiniones encontradas: "No me lo pierdo, besos y abrazos bendiciones, corazón", "Es en serio, a eso le llaman no tener madre".