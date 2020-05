Carolina Ross, el suceso musical de las redes

Las baladas y el drama son lo suyo, pero a veces le gusta relacionarse con los sonidos urbanos o con el reggae, tal y como lo ha hecho con su reciente sencillo de nombre Mi semana.

La cantante, Carolina Ross, se encuentra muy emocionada por la aceptación que ha tenido esa rola que interpreta junto al dueto Alkilados, cuyo video oficial lleva más de un millón y medio de visualizaciones en tan solo unos días.

La oriunda de Culiacán platicó con El Siglo de Torreón de Toda la semana y de cómo es que vive el confinamiento que, al igual que a todos los artistas, la ha alejado de los escenarios. También reveló que espera comer gorditas en su próxima visita a Torreón.

"Se que mis seguidores me tienen muy ubicada en la balada, pero pues de repente a los artistas nos gusta experimentar en otros géneros y pues en esta ocasión presenté el reggae, Mi semana; fue un reto grabar esta melodía".

En cuanto a cómo se dio el dueto con los Alkilados, Carolina informó que ellos forman parte de la misma empresa musical que la representa, lo que generó que la alianza fuera sencilla.

"Yo siempre había admirado a los Alkilados. Ellos me mandaron varias canciones y esa fue la que más me latió, siento que te va contando una historia y desde ahí te atrapa. El coro está muy bonito y el video ya lleva millón y medio de visualizaciones".

"De repente me gusta intentar en los géneros movidos. Veo a la gente feliz en mis conciertos con las baladas, sin embargo, siempre meter estas canciones es bueno porque el público se prende. Ya había sacado dos temas similares a Mi semana, que fueron Nadie como tú y Labios tontos".

La cantante reconoció que el drama ha marcado su vida desde pequeña, de ahí que decidiera llevar su carrera apoyada de tal género y no se arrepiente pues le ha dado múltiples satisfacciones.

"Me dicen mis tías, 'Caro, siempre estas cantando temas muy dramáticos', y yo les digo que crecí escuchando a Yuri, Lupita D´Alessio, José José y pues fueron una influencia tremenda en mí. Soy baladista de corazón, pero no niego que también me gusta coquetear con lo urbano".

Además de las canciones ochenteras, Carolina Ross se dio a conocer porque adaptó temas norteños o de banda sinaloense al pop. El cover más exitoso que tiene es el de Me vas a extrañar de la Banda MS.

"Soy de Culiacán, Sinaloa y por ende traigo la banda en la sangre. No hay manera de negar la cruz de mi parroquia. Yo estuve en La Voz México, cuando se acabó el reality no sabía qué hacer, así que mi madre me dio la idea de subir covers en Youtube, principalmente de regional mexicano y a la gente les encantó.

"Me vas a extrañar es el cover que más ha conectado con mi público, en YouTube el videoclip lleva más 100 millones de vistas, se me hace algo impresionante y me da gusto que las personas me hayan apoyado".

Carolina aclaró que no solo se ha dedicado a versionar hits de otros artistas, ya que además de las tres rolas urbanas mencionadas cuenta con melodías pop que dio a conocer meses atrás.

"Los fans también ha apoyado mis baladas originales como Que bueno que fuiste o Buena señal. Esperemos que poco a poco la gente vaya aceptando más estas canciones originales. Estoy agradecida porque han apoyado los covers, pero también deseo destacar por música original".

Carolina Ross comentó cómo es que lleva el confinamiento que la ha mantenido encerrada en su casa desde marzo. Aprovechó para recordar a los laguneros que traten de permanecer en sus casas con el fin que los números de contagios de COVID-19 no aumenten.

"Estoy haciendo muchas actividades en redes sociales. Los lunes comparto videos en mi canal de Youtube, he estado subiendo video blogs platicando experiencias y he hecho acústicos en vivo. También me agrada dar consejos de amor a mis seguidores".

Al recordar su última visita a Torreón, Carolina se emocionó y es que logró "sold out" en una presentación que efectuó en un restaurante bar del Bulevar Independencia. Dijo que espera volver pronto y comer gorditas. "La gente de Torreón es bien cálida. La pasé muy padre ahora que fui. Muchas personas se quedaron fuera, espero la próxima ir a un sitio más grande. La comida de La Laguna es bien rica, pero no he podido comer gorditas, ojalá pronto lo haga".