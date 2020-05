VIDEO: Jonathan Orozco confirma contagio de COVID-19

A través de su cuenta de Instagram, el portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, confirmó estar contagiado de COVID-19, así como otros siete del plantel deportivo.

Orozco mencionó que ninguno de sus compañeros estuvieron en contacto con él durante el tiempo de aislamiento pedido por el club debido a la pandemia.

Las declaraciones del originario de Monterrey se dan luego de que fuera tendencia por haber roto la cuarentena al realizar una fiesta durante su cumpleaños. Ante ello, el futbolista dijo no haber realizado ninguna celebración como tal, sino que hizo una pequeña reunión, con algunos familiares y los músicos que se aprecian en el video publicado en sus redes sociales.

El capitán de los Guerreros también dijo que a la gente se le hace más fácil culpar a quien ya tiene el virus, mencionando que el contagio pudo haberlo adquirido con algo externo a su domicilio, sin culpar a alguna persona de las que ingresaron a su hogar.

Jonathan se dijo avergonzado, más que con la situación, con su familia, ya que reconoció no haber dado el ejemplo que le corresponde dar, pidiendo disculpas públicas en su video en vivo.

Además, pidió que su caso pueda servir de ejemplo a la población, haciendo hincapié en que "hoy más que nunca nos debemos de cuidar".

Como un auténtico cubetazo de agua fría calificó el presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, el positivo de 8 jugadores del primer equipo de los Guerreros al examen de COVID-19.

"Nos cayó como un balde de agua fría, no fue una sorpresa, ya que tenemos todos los protocolos debidamente montados", dijo el mandamás albiverde ayer a El Siglo de Torreón.

Uno de ellos es el portero y capitán Jonathan Orozco, quien en redes sociales aceptó ser portador del coronavirus. Antes del cierre de esta edición se dio a conocer que otros 4 elementos verdiblancos no aprobaron el examen, por lo que la cifra aumentó a 12.

Elizalde aceptó que la noticia dejó una sensación de tristeza en el club, ya que apenas retomaban los trabajos con los exámenes médicos para un eventual regreso de los jugadores a las canchas.

"Estamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades, a nuestros colabores (jugadores positivos) les decimos que se resguarden durante los 14 días que es el plazo que se tiene para la cuarentena, que estén aislados, aunque todos los casos son asintomáticos, pero estamos muy pegados para cualquier situación".

La identidad del resto de los jugadores es una incógnita, ya que por protocolo los propios futbolistas deben notificarlo.

"Recordemos que esta información es de carácter personal, así que ellos (futbolistas) tendrán que darla a conocer".

También para evitar especulaciones, el mandamás santista dejó en claro que, por protocolo previamente establecido, la Liga MX es la encargada de dar a conocer cuando en un determinado equipo existan casos positivos, aunque sin develar nombres.

"Nosotros hacemos las pruebas en el hospital que está autorizado por el Gobierno del Estado, que es el Sanatorio Español, para hacerlas válidas y que está autorizado por las organizaciones, se realiza siguiendo el protocolo determinado para que luego el hospital informe a las autoridades y nosotros avisamos a nuestras autoridades deportivas, así se informa para que se lleve un control adecuado".

El canterano santista y originario de la Comarca que juega para la Jaiba Brava, César Bernal, días atrás en redes sociales confirmó que padecía este virus.

Y es que desde hace 67 días en Santos Laguna inició el proceso de cuarentena. "Decidimos que todos los colaboradores en el club realizaran las actividades desde casa, pero los jugadores se mantuvieron entrenando aislados y de manera individual", argumentó Dante.

Describió que la industria del futbol a nivel mundial es una de las más golpeadas por esta pandemia, por lo que el plantel verdiblanco tomó con mucha madurez la reducción de salarios desde hace tiempo, al mantener una postura solidaria.

"No me sorprende, porque este equipo está plagado con un sentido de responsabilidad; prueba de ello es este grupo de trabajo, no solamente tiene características de futbol, sino personales".

Adelantó que continúan trabajando día a día, esperando a que las autoridades sanitarias levanten la cuarentena en todo México; "afortunadamente en Coahuila y en La Laguna se han reactivado algunas de las actividades que llevaban detenidas desde la primera parte de la pandemia, así que esperamos que vaya sucediendo en todo el país. Todavía no se nos autoriza, pero estamos esperando los protocolos de las autoridades federales para la luz verde".

Y dijo que no solamente en Santos Laguna esperan la luz verde, sino todos los equipos que conforman la Liga MX, para regresar "necesitamos generar estos contenidos de espectáculo para los aficionados y estamos muy atentos a las autoridades; ya transcurrimos una gran parte de esta cuarentena, por lo que estamos seguros de que pronto tendremos las autorizaciones".

El mandamás santista vive a su manera la cuarentena, ya que luego de estar día a día al pendiente del equipo, las filiales y el equipo femenil, llegó una pausa que no tenía programada, pero a la que se ha adaptado.

"Tiempo de mucha planeación, no solamente en la parte relacionada con el tema sanitario; aprovechamos para documentar procesos y ponernos al día, retomar todas esas actividades que nos quedaban pendientes por estar tan acelerados, ya que vivíamos al día, poder darle la atención necesaria a los patrocinadores y colaboradores, aunque sea de manera remota".

Y es que dejó en claro que el ser humano tiene capacidad de adaptarse a todo, y este tiempo le ha servido para seguir preparándose y esperar la fecha de reanudación.

También mandó un mensaje de reflexión y análisis a los seguidores verdiblancos: "debemos valorar lo que ahorita es más importante, que es la vida y la salud, hay que mantenerse en casa y derivado de estos cuidados que tengamos ya podremos regresar a nuestra actividad cotidiana, entre ellas el futbol, por lo que estaremos atentos para informarles de todo lo que suceda, pero primero estar bien en salud para después disfrutar de este deporte con alegría".

Recalcó que la respuesta de los abonados ha sido muy buena, ya que tomaron muy bien la situación de la larga pausa en el balompié mexicano. "En un futuro iremos ajustando y compensando, pero cuando exista mayor claridad en cuanto regrese el futbol".

Sin embargo, Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, dijo a través de una entrevista radial que ningún jugador del Club Santos Laguna que resultó contagiado de COVID-19 asistió a la fiesta del portero Jonathan Orozco, pero fue enfático al calificar la reunión de inapropiada.

XII MIEMBROS del Santos Laguna fueron confirmados como contagiados con COVID-19.