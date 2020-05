Funcionarios en Lerdo deberán conocer código de ética

Derivado de la reforma constitucional que posibilitó la Ley General de Responsabilidades Administrativas se obligó a todos los funcionarios públicos a que los códigos de ética fueran conforme a los lineamientos que marca el artículo 16 de dicha ley, "es decir, ya no generar, sino bajo algunos preceptos que deben de ser observados", explicó el licenciado José Alonso Villalobos de la Cruz.

El pasado viernes 15 de mayo, el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo aprobó de manera unánime el código de ética, el cual se basa en los lineamientos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas que obliga a todos los entes públicos a través de los órganos de control, por lo que imprescindible que todo funcionario de este Ayuntamiento conozca y considere dicho código de ética.

Villalobos dijo que es importante señalar que este reglamento contempla los principios y las decisiones que se deben tomar por parte del servidor público, "debe de prevalecer los principios de honradez, lealtad, eficiencia en el servicio público entre otros, los servidores públicos tendrán en físico este código de ética" dijo el contralor municipal.

"Es una obligación básicamente en la Ley General de Responsabilidades, este código obliga a la difusión una vez que haya sido aprobado para que se observe en base a los lineamientos acordados, es por eso que en las siguientes semanas haremos capacitaciones a los funcionarios para que comprendan este código" dijo.

Agregó que "precisamente no exista una situación en que digan que no se les informó, dicen que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, técnicamente es que no sepan cómo deben de actuar como servidores públicos, cuáles son sus facultades y obligaciones, también hacerles de conocimiento de las sanciones en caso de que no sean observados esos principios de ética" concluyó.

Finalmente, dijo que una vez que ya esté publicado en la gaceta municipal, será difundido entre los servidores para que conozcan la obligatoriedad que tiene este código de ética.