Exhortan a seguir medidas preventivas en Madero

El alcalde de Francisco I. Madero exhorta a la población a no descuidar las recomendaciones para prevenir el COVID-19 tras el incremento de casos reportado en San Pedro de las Colonias.

Ayer jueves el municipio de Madero registró tres contagios más de coronavirus, por lo que la cifra total se incrementó a 13 casos de COVID-19.

Tras informar a la población vía redes sociales que el municipio cuenta con nuevos casos, el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez mencionó que es importante que la ciudadanía se mantenga informada de la estadística.

"El estar consciente de estas cifras no es para alarmar a la población o entrar en pánico, pero sí para que la ciudadanía continúe reforzando las medidas preventivas ante esta pandemia", dijo el alcalde.

El presidente pidió a los ciudadanos tomar conciencia de la magnitud de este problema de salud pública.

"Son cosas que ya veíamos venir; muchos de los infectados no presentan síntomas y están estables o sin hospitalización, hay que reconocer que es una pandemia potencialmente contagiosa", dijo el mandatario municipal.

Ávalos Rodríguez destacó que Madero no ha llegado a las cifras que maneja San Pedro y eso es por el comportamiento de la población.

"No es bueno hacer comparaciones pero nuestro municipio no ha tenido contagios masivos y eso es gracias a que la ciudadanía atendió el llamado de quedarse en casa... Por favor sigamos así, nosotros haremos nuestra parte como municipio", dijo.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad de Protección Civil sanitizó recientemente con solución clorada al 2 % la Estancia del Adulto Mayor y el Centro de Rehabilitación, así como en puntos donde se da una gran afluencia de personas como la Central de Autobuses y la zona comercial.

Magaly Rodríguez Sotelo, directora de Salud Municipal, mencionó que además se perifonean continuamente las acciones sanitarias en las calles de Madero.

COVID-19

Piden no aflojar medidas: *No se han descuidado las medidas de prevención en los cuatro filtros ubicados a la entrada de Francisco I. Madero. *No obstante, las autoridades municipales han insistido en la colaboración de las personas atendiendo en especial la recomendación de quedarse en casa y si salen usarcubrebocas y el gel antibacterial.