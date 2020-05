Los efectos del jugo de toronja

La toronja es un cítrico que puede consumirse de múltiples maneras, ya sea en gajos, en ensaladas, en smoothies o como jugo natural en las mañanas. Si bien la toronja siempre es saludable, su modo de consumo cambiará la cantidad de nutrientes que te aporta.

Por ejemplo, el medio estadounidense San Francisco Gate señala que la toronja entera aporta menos calorías, más proteína y fibra, mientras que el jugo de toronja proporciona más vitamina C, tiamina, magnesio, fósforo y hierro que la fruta en sí. Pero antes de saber qué efectos tendrá el jugo de toronja en tu dieta diaria, es importante precisar que las personas que padecen diabetes u otra enfermedad relacionada con la glucosa, deben consultar a su médico para saber cada cuánto pueden y deben beber jugos, aunque sean naturales. Y no olvidar que los jugos deben tomarse recién hechos para que no pierdan nutrientes y sólo aporten azúcar.

De acuerdo con una publicación de "The International Journal of Biomedical Science", los antioxidantes se encargan de proteger a las células de los radicales libres, las cuales son moléculas inestables que causan reacciones dañinas en nuestro cuerpo.

El sitio especializado en salud, Healthline, explica que el jugo de toronja es una fuente importante de antioxidantes, como la vitamina C, betacaroteno, licopeno y flavonoides, los cuales reducen el riesgo de padecer afecciones cardíacas, enfermedades crónicas e, incluso, algunos tipos de cáncer.

El jugo de toronja es rico en vitaminas y minerales. Su alto contenido en vitamina C protegerá tus células contra bacterias y virus dañinos, según una investigación publicada en Mini-reviews in "Medicinal Chemistry". De igual forma, este nutriente te ayudará a recuperarte del resfriado común.

La presencia de vitamina A, vitaminas B, zinc, cobre y hierro dentro de esta bebida también favorece el funcionamiento del sistema inmunológico y reduce la inflamación y el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, de acuerdo con artículos de "Nature Reviews" y "The Proceedings of the Nutrition Society", respectivamente.

El medio especializado "The Healthy" explica que tomar un vaso de jugo de toronja ayuda a suprimir el apetito. La presencia del flavonoide llamado naringina también mejora las funciones del metabolismo.

Según la "Revista Española de Cardiología", el síndrome metabólico está ligado a padecimientos como la obesidad y la diabetes que, a su vez, aumentan el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares. Por ello, es importante consumir alimentos y bebidas que favorezcan su correcto funcionamiento.

Además de favorecer la pérdida de peso, un estudio publicado en Nutrition and Metabolism concluyó que consumir jugo de toronja antes de cada comida incrementa los niveles de colesterol HDL (bueno) en la sangre.

Las pruebas también se realizaron con agua natural y toronja entera antes del desayuno, comida o cena; sin embargo, el jugo de toronja obtuvo mejores resultados para este propósito.

Sin embargo, tomar jugo de toronja todos los días también puede tener efectos secundarios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos señala que el jugo de toronja no permite que ciertos fármacos cumplan su función.

Por ello, si tomas medicamentos para reducir el colesterol, para controlar la presión arterial o la arritmia cardíaca, para tratar la ansiedad, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o algún antihistamínico, pregúntale a tu médico si puedes consumir jugo de toronja y en qué cantidad.

Por otra parte, una investigación publicada en "Monographs in Oral Science" demostró que la toronja puede provocar erosión en el esmalte dental debido al ácido cítrico que contiene.

El consumo excesivo de jugo de toronja podría perjudicar nuestra salud dental, especialmente si sufres de sensibilidad en los dientes. En caso de quieres degustar esta fruta, "Healthline" recomienda enjuagar la boca con agua después de comerla o tomarla y esperar media hora para cepillarte los dientes. O bien, neutraliza la acidez al comer un poco de queso. Esto aumentará tu producción de saliva y protegerá tus dientes.