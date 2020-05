Exponen en Gómez Palacio desabasto y mala calidad del agua

En varios sectores de Gómez Palacio denuncian desabasto y baja presión de agua potable, que incluso fluye turbia y de color café, por lo que los vecinos afectados desconocen cuál es el motivo de dichas afectaciones.

En la colonia Las Rosas se quejaron ayer de que no tenían ni una gota de agua mientras que en el fraccionamiento Miravalle y un sector de Nuevo Los Álamos los habitantes señalaron que ya tienen desde el pasado fin de semana padeciendo de la escasez de agua potable, lo que generó que algunos de ellos deban levantarse de madrugada para captar el recurso hídrico que puedan en depósitos. "Yo voy a seguir hablando todos los días al Sideapa hasta que me den respuesta o no les voy a pagar", dijo Valeria, una de las afectadas que tiene su residencia en Nuevo Los Álamos.

En la colonia El Campestre, algunos ciudadanos dijeron que desde hace más de una semana hay baja presión. La señora Úrsula dijo que "está puerquísima el agua, completamente café, es chocolatosa, con mucha tierra, ya se me tapó la manguera de la lavadora, estamos levante y levante reportes y nada más dicen que están trabajando en un pozo, en el seis. No resuelven ni en el número de WhatsApp ni en las oficinas".

Ayer, se informó que será este viernes cuando el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) dé a conocer la situación que guarda el suministro del líquido en estos sectores.

Por su parte, Jesús Rentería Maldonado, titular de la oficina regional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) en La Laguna de Durango mencionó que en el pozo que abastece de agua potable a la colonia El Campestre se tomaron algunas muestras referentes a la calidad bacteriológica y estudios fisicoquímicos por lo que están a la espera de los resultados.

"La explicación que nos dieron es que es un pozo nuevo que se iba conectando a la red pero la semana pasada se muestreó y estamos a la espera del resultado, si hay alguna anomalía que corregir, pues la vamos a ver directamente con el Sideapa", destacó.

Finalmente, mencionó que las muestras son realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que se llevan a cabo en diversos puntos de la región.