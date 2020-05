LO NORMAL NO PUEDE SER NUEVO

Estamos ya en un proceso de -como dicen las autoridades- "regresar a una nueva normalidad" y esa frase ha generado un poco de controversia sobre si está bien o mal empleada.

Con algunos amigos ya tuve una discusión -amigable, por supuesto- sobre la aplicación de esta frase. Mis amigos dicen que sí está bien aplicada; yo digo que "como pueque sí, pueque no". Lo primero que tenemos que hacer es saber bien qué es lo que significa la palabra "normalidad", que es: "la cualidad o condición de lo normal". "Ah bueno, pues me quedé en las mismas…" dirá mi querido lector. Vámonos entonces a la definición de "normal".

La palabra "normal" tiene diversos significados, entre ellos: "lo habitual u ordinario"; con este significado, con normal nos referimos a lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que hacemos por hábito. No sé si para mis amigos -y para usted, querido lector- ya sea un hábito el tener que quedarse siempre en casa y salir sólo para hacer cosas indispensables, porque para mí no lo es, porque es algo nuevo. Una cosa es disfrutar estar en casa -que sí lo disfruto- y otra que sea un hábito, una cosa ordinaria; yo pienso que no lo es y, por lo tanto, no es la normalidad.

Ahora que, si vemos otro de los significados de la palabra "normal", dice que es "lo que sirve de norma o regla", y si la regla actual es quedarse en casa, usar cubrebocas y otras reglas por el estilo, entonces sí podríamos decir que eso es ahora lo normal. Lo que más me "hace ruido" es que usen el adjetivo "nueva", porque creo yo que a lo nuevo no estás acostumbrado, no tienes el hábito de hacerlo, así que una "nueva normalidad" no puede considerarse como "normal", hasta que todos estén realmente acostumbrados a hacerlo y lo adopten como lo habitual.

Ahora que, si lo vemos desde un enfoque social y hasta político, decir que "pronto regresaremos a la nueva normalidad" podría tener el objetivo de dejar la puerta abierta a que se puedan seguir aplicando las normas y reglas actuales y otras más que surjan en el futuro; de alguna manera nos están diciendo que "las cosas así serán ahora y es mejor que se acostumbren a ellas".

¿A usted eso le parece normal?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Luis Muñoz: "La palabra presidente, ¿se escribe con pe mayúscula o minúscula?

LE RESPONDO: La palabra "presidente" es un sustantivo común, por lo que debe escribirse siempre en minúscula.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A veces, olvidar es la única forma de volver a la normalidad.