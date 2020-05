Canciller de Bolivia niega estar involucrado en compra de respiradores a sobrecosto

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no participó en la compra irregular de 170 respiradores a España, únicamente brindó el teléfono del consulado en Barcelona al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, aseguró hoy la canciller Karen Longaric.

“Se trataba concretamente de ayudarlo a despachar los respiradores que había comprado el Ministerio de Salud, en ese sentido quiero decirles que Cancillería no tiene entre sus roles el de realizar contrataciones, hacer compras, hacer acuerdos económicos”, se deslindó Longaric en conferencia de prensa.

Además, en el marco de la pandemia de coronavirus, en ningún momento se le ha encomendado a Relaciones Exteriores la compra de ningún equipo al extranjero, sostuvo, sólo le corresponde establecer los vínculos correspondientes entre las partes al interior y exterior del país.

Este miércoles 20 de mayo, Marcelo Navajas, entonces ministro de Salud, fue separado del cargo para evitar el entorpecimiento de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en torno a un presunto acto de corrupción en la compra de los equipos médicos para hacer frente al COVID-19.

Sectores médicos y defensores de Bolivia acusaron que los aparatos no eran aptos para emergencia, fueron pagados a sobreprecio y fueron priorizados sobre equipos nacionales más eficientes para cumplir con esas funciones, hechos ante los cuales la presidenta interina, Jeanine Áñez, prometió una investigación exhaustiva, además de suspender el pago de la adquisición.

Sobre la petición expresada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de que Longaric comparezca ante la Fiscalía por su posible responsabilidad en la compra irregular de los respiradores, la ministra de Relaciones Exteriores descalificó la propuesta y acusó intenciones de revancha política en el llamado de la fuerza de oposición.

“El afán que tienen algunos parlamentarios del MAS a la pretensión de involucrarme en este ingrato caso, yo entiendo perfectamente, este es un afán que tiene bases políticas e ideológicas. Ustedes saben que desde el primer día de mi ingreso a la Cancillería he cambiado la orientación de la política exterior que tuvo este país durante 14 años”, apuntó Longaric.

“Y entre esos cambios que he realizado, la declaración de personas non gratas a los miembros de la embajada cubana y venezolana ha dolido mucho al MAS. La decisión de Cancillería de abandonar el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y de abandonar el Unasur es otro tema que le ha dolido mucho al MAS y que no me perdonan”.

También aseveró que desde su ingreso a Relaciones Exteriores ha separado del cargo a 180 integrantes del MAS que trabajaban en la dependencia.

La ministra agregó que solicitó al cónsul de Barcelona que se presente a la brevedad posible en Bolivia para rendir un informe presencial sobre todo lo acontecido en la compra de los equipos médicos.

“Y esclarezca cuál ha sido su rol en todo este proceso de la adquisición de respiradores”, apuntó.