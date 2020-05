Las mejores parrillas eléctricas para los amantes del asado

No se necesita ninguna excusa para compartir un buen asado con la familia y los amigos, pero si se necesita una buena parrilla. Elegir la parrilla adecuada es fundamental para que esta cumpla con las necesidades requeridas, porque si bien podría parecer que no tiene importancia, de ser no existirían de distintos tipos.

Las parrillas eléctricas adquieren cada vez más popularidad entre los consumidores, son más seguras que las tradicionales a gas, calientan a mayor velocidad, tiene más facilidad de limpieza e incluso se ven más elegantes dándole un verdadero toque moderno a la cocina. Para las personas que no poseen servicios de gas directo es un verdadero alivio no tener que buscar constantemente bombonas de gas y al funcionar con electricidad no supone los posibles peligros comunes como fugas. ¿Qué tener en cuenta antes de elegir una parrilla eléctrica? Al haber tantos modelos diferentes lo primero que necesitas es saber lo que estás buscando en una parrilla, que necesitas y cómo satisfacerlo. Para ello debes conocer los tipos de parrilla eléctrica y determinar cuál te resultaría más útil. Para ello es crucial que identifiques los siguientes puntos. Resistencia o Inducción Las parrillas portátiles, de resistencia, son de tamaño pequeño y como indica su nombre se pueden trasladar, son excelentes para las personas viajeras o para cuando se hacen fiestas o reuniones en espacios abiertos y se quiere cocinar en el sitio. Por otro lado las de inducción son aquellas que van instaladas en la cocina, más grandes y pesadas, tienen más potencia y también aguantan mucho más peso al funcionar como cocinas regulares de uso diario. Número de ornillas Este tópico se podría definir como tamaño vs rapidez. Tener un mayor número de ornillas ayuda a poder cocinar más cosas al mismo tiempo agilizando todo el proceso en la cocina. No obstante, las parrillas con muchas ornillas o espacios son más grandes, que dependiendo cómo sea la cocina, será más o menos cómodo. Potencia y niveles La potencia es el trabajo realizado en relación a la duración, en este caso mide cuánto es su capacidad para calentar y se mide en watts o vatios, cuyo símbolo es la w o v, por lo que al comprar se debe verificar la potencia de esa forma. La potencia alta es necesaria para las personas que suelen cocinar regularmente alimentos que necesitan muchas horas de cocción, de lo contrario no es indispensable, mucho menos para los que no cocinan diariamente. Los niveles son para regular la temperatura, algunos tienen mucha variación y otros solo los más básicos, nuevamente el tipo dependerá del tipo de uso. Hay platos que necesitan una regulación cuidadosa de la temperatura, pero para el día a día convencional no es tan riguroso. ¿Cuál es la mejor parrilla eléctrica? Entre los gustos y necesidades las preferencias varían para cada persona pero para referenciar siempre se pueden en listar las mejores parrillas eléctricas del mercado. Dicha selección basada en las preferencias de los usuarios para distintos tipos de parrillas, comparando marcas, relación calidad/precio y materiales. Parrilla Taurus Ares Duo Parrila portátil de 2000w, es de dos ornillas y posee 5 niveles. Blanca con luces que indican su funcionamiento y variación de temperatura para cada ornilla. Una parrilla portátil con una insuperable relación calidad/precio. Parrilla ATTILA Aura Elegante parrilla de inducción de 220v, fácil de limpiar y de aspecto moderno posee 9 niveles de regulación, cuenta también con botones de seguridad y no tiene puntas filosas siendo ideal para hogares con niños. Para ser de 4 ornillas es un poco más grande que otros modelos pero lo compensa con sus buenos materiales y diversos niveles. Parrilla Schönes Bauen Nuevamente una parrilla de inducción de 4 ornillas. Esta parrilla opera entre 300w y 6500w con una gran resistencia siendo perfecta para cocinar platos elaborados en la misma de forma rápida y eficiente. Posee botones táctiles siendo elegante y luciendo en prácticamente cualquier cocina. ¿Cuál parrilla eléctrica comprar? Para tomar esta decisión lo primero que debes hacer es determinar si quieres una parrilla eléctrica portátil o no, pues este es la diferencia principal y debes tener en cuenta que las parrillas portátiles son de resistencia, las hay de aspecto más moderno o tradicional pero eso corresponde a cada quien. El diseño de Taurus es realmente práctico y pequeño y aunque no posee mucha potencia lo compensa con sus múltiples niveles, entre los portátiles es una opción que garantiza calidad. Por su parte, las parrillas eléctricas para instalar en la cocina ya responden a diferentes parámetros como confirmar el estilo de la cocina. La parrilla Schönes Bauen es sumamente completa, no solo teniendo un gran rango para regular la potencia y ornillas de diferente tamaño para ajustarse a las ollas sino que no es tan grande y su material es excelente siendo altamente resistente. Es indispensable recordar que lo más prudente es evaluar diversas opciones antes de comprar, verificar la reputación de los vendedores y observar las opiniones de los demás clientes, siendo este último paso especialmente provechoso para influir en la decisión final.