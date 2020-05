Ricky Martin se une a RuPaul's Drag Race

El intérprete de Livin' la vida loca, será el encargado de juzgar a las transformistas participantes durante la premier de la quinta temporada del spin-off All Stars, así se dio a conocer con un video en redes sociales.

“¡No se pierdan el estreno de All Stars 5 con el juez invitado extra especial, Ricky Martin! Viernes 6 de junio a las 20:00 por VH1”, se lee en la publicación en la que también destacan otros invitados que tendrán a lo largo de la temporada, como Jane Krakowski, Bebe Rexha y Tessa Thompson.

Are you ready for the biggest shake-up in HERSTORY?!



Don’t miss the PREMIERE of #AllStars5 with extra-special guest judge @Ricky_Martin FRI 6/5 at 8/7c on @VH1! pic.twitter.com/fzTFtqgQql