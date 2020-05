1859: Nace Arthur Conan Doyle, aclamado autor de Sherlock Holmes

Este viernes, se cumplen 161 años de la llegada al mundo del escritor y novelista Arthur Conan Doyle.

El autor nació en Edimburgo, Escocia, lugar donde estudió en las Universidades de Stonyhurst y Edimburgo.

De 1882 a 1890 ejerció la medicina en Southsea, Inglaterra, donde conoció al médico forense Joseph Bell, profesor que le inspiraría la figura de su famoso personaje, Sherlock Holmes, según la biografía plasmada en la página dedicada a la literatura epdlp.com.

A principios de 1880 embarcó para ejercerse como cirujano en sustitución de un amigo suyo, en un ballenero denominado The Hope, que durante seis meses navegaría hacia el Ártico.

Un año después, a sus 22 años de edad se graduó como médico y completó su doctorado sobre el Tabes dorsal, periodo donde formó una gran amistad con el también escritor escocés J. M. Barrie.

Mientras estudiaba comenzó a escribir historias cortas, la primera que apareció publicada fue The Mystery of the Sasassa Valley, en 1879, en el Chambers's Edinburgh Journal.

Fue en ese mismo año cuando también publicó su primer artículo médico Gelsemium, en la British Medical Journal.

A pesar de estos éxitos cosechados, Doyle publicó Estudio en escarlata, novela que se convertiría en el primero de los 68 relatos en los que aparece uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos “Sherlock Holmes”, indica el portal electrónico biografiasyvidas.com.

En julio de 1891 empezó a publicar en la revista Strand Magazine las andanzas de su detective que abogaba por seguir estrictos razonamientos deductivos en todos los órdenes de la vida.

No obstante, harto de Sherlock, protagonista de cuatro novelas y 56 relatos de ficción, decidió darle muerte junto a su enemigo mortal, el maligno profesor Moriarty; pero a causa de la presión de sus lectores, debió resucitar al detective en 1902, con El sabueso de los Baskerville.

Tuvo tanto éxito al principio de su carrera literaria que en cinco años abandonó la práctica de la medicina y se dedicó por entero al mundo de la Literatura.

Los mejores relatos de la novela dedicada a Holmes son: El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, El sabueso de Baskerville y Último saludo en el escenario.

Dichos textos alcanzaron la fama mundial y popularizaron el género de la novela policiaca.

Otras de sus obras son las novelas históricas: Micah Clarke (1888), La compañía blanca (1890), Rodney Stone (1896) y Sir Nigel (1906) además de la obra de teatro Historia de Waterloo (1884).

Recibió el título de Sir en 1902, tras la creación de sus textos La guerra de los Boérs y La guerra en Sudáfrica, en las que relataba acontecimientos de la época y justificaba la participación de su país en estos conflictos.

Debido a la muerte de su hijo durante la Gran Guerra, el novelista, tras una crisis emocional, se convirtió en un fanático del espiritismo, dedicando su tiempo a dar conferencias, cuatro años antes de su fallecimiento, ocurrido el 7 de julio de 1930, publicó su autobiografía titulada Memorias y aventuras.