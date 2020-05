Julián Gil presume programa en línea

El actor argentino Julián Gil cristalizó unos de sus sueños más acariciado, tener su propio programa y la cuarentena por el COVID-19 le dio la oportunidad de hacerlo vía Facebook, y aunque feliz, aseguró que no ha sido nada fácil, por las condiciones que tiene para realizarlo.

"En este tiempo trato de inventar cositas para mantenerme activo, de por sí yo soy de no estar quieto. Estoy feliz porque también pude hacer algo que tenía en mi agenda: mi programa, Ok me quedó en casa!", refiere el actor.

"Así que dentro de todas las cosas negativas que pueda tener la pandemia, por otro lado, estoy contento porque están surgiendo cosas muy bonitas", compartió.

El argentino aseguró que sí ha necesitado de mucha disciplina para llevarlo a cabo. "Básicamente lo hago con muchos pantalones. Hay mucho trabajo porque producir un show es complicado, imagínate uno diario. En ese sentido, desde que me levanto estoy produciendo, estoy viendo al invitado, tengo invitados increíbles, por ejemplo, Laura Bozzo, hoy Mariana Seoane; hemos tenido invitados grandiosos, pero sí es mucho trabajo", dijo.

Este programa lo pueden ver a las 21:00 horas en la página de Facebook del actor. Por otro lado, Gil se muestra optimista y está seguro que los proyectos que tuvo que parar se reactiven una vez que se dé luz verde para comenzar con una nueva normalidad.

"Teníamos una obra de teatro que ya habíamos ensayado, se llama Divorciémonos mi amor, que se va a reponer cuando vuelva la normalidad; estoy con Sebastián Rulli, José Ron, Alexis Ayala, Mariana Seoane y Sherlyn, un elencazo. Es un proyecto que ya habíamos hecho años atrás y estamos bajo la producción de Omar Suárez. También había una película que protagonizo en Perú, pero una vez que todo vuelve a la normalidad pues todo se repondrá", aseguró.