Nos están desgarrando: Kate del Castillo sobre feminicidios

La actriz mexicana Kate del Castillo decidió ir a vivir a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades laborales y para mejorar su calidad de vida.

En su camino se ha encontrado con situaciones diversas, muchas de ellas recreadas en The way she spoke, puesta en escena que retrata los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas.

"Cuando vives en una ciudad fronteriza las dos ciudades hermanas son tu casa, tus pies están apoyados en los dos lugares a la vez y la gente de este lado del país sabe mejor que cualquiera en el mundo que los otros están pretendiendo que tú no existes, no les importas. Ellos tratan mejor a los perros porque, como dice el personaje, ellos te tratan como si no existieras", contó la actriz.

La obra de la actriz de 47 años, dirigida por Jo Bonney y escrita por Isaac Gómez ha sido tomada en cuenta para recibir reconocimientos, unos de ellos es el Drama Desk en la categoría de Mejor actuación en solitario; los Drama League Awards la incluyeron en la terna de Interpretación distinguida y los Lucille Lortel como Exposición individual excepcional, lo que coloca a Kate del Castillo como la primera mexicana en conseguir esos reconocimientos.

"Me apasiona no solo porque soy una actriz, este tema es muy doloroso no solo para las mujeres sino para todos los mexicanos y para todo el mundo. Ellos no solo matan o violan mujeres, nos están desgarrando. Es horrible, no hay una palabra, nosotros no matamos hombres así", expresó.

Por ello, Kate considera que esta obra puede traer bienestar para los que sufren, pues tiene como fin concientizar al mundo entero sobre la problemática mexicana, además de reflejar las situaciones tan diversas que pueden vivirse entre una frontera y otra.

"Que no se olviden que nosotros seguimos extrañando a estas mujeres. Solo espero que como los personajes alguien se pregunte '¿dónde está mi hija?'. No sabemos, pero probablemente alguien que esté en la audiencia pueda hacer algo.

"Quiero ir al Paso, quiero ir a Juárez porque me siento cercana, me siento avergonzada como mexicana porque yo sé sobre las desaparecidas, pero no sabía las cosas que hacían, hombres usando los pezones de las mujeres alrededor del cuello. Es una pesadilla y nadie sabía sobre esto", indicó.

La actriz dijo también que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha manifestado en contra de los latinos, quienes también contribuyen a la economía y al desarrollo del país.

"Me pega directamente porque soy un ser humano y soy sensible a todas esas cosas. Yo no pienso que esté mejorando con este presidente, creo que él está desencadenando violencia en muchas formas. No pierdo la esperanza, pero estoy a punto.

"La única cosa que sé es que yo estoy muy feliz en los Estados Unidos, me han abierto los brazos para tener una mejor vida. Es por eso que estoy aquí, porque desafortunadamente nosotros salimos de nuestros países en primer lugar porque deberíamos tener las mismas oportunidades, desafortunadamente en México eso no pasa".

En Hollywood los latinos se han abierto la puerta a cada vez más papeles, aunque Kate asegura que muchos de ellos siguen siendo estereotipos creados. Ella misma ha dicho que se ha sentido estereotipada todo el tiempo.

"Tenemos que romper con eso, nosotros tenemos que parar ser el estereotipo. He leído muchos guiones con roles para latinos y seguimos haciendo a la prostituta o la ayudante doméstica.

Y concluyó diciendo: "Está cambiando, tengo la esperanza que la gente como tú y yo o los que trabajan afuera, pueden ser increíbles arquitectos, médicos y políticos latinos, ellos realmente podrían cambiar las cosas. Quiero ayudar a que eso funcione, están aquí para trabajar. Sí, estoy asustada porque vengan y deporten a todo el mundo y separen familias, eso es realmente muy aterrador", afirmó.