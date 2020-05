La actriz Ruby Rose abandona Batwoman

La actriz y modelo australiana Ruby Rose informó que ha decidido abandonar las grabaciones de Batwoman, la serie lanzada el 6 octubre de 2019 que tiene su primer temporada.

La actriz de 34 años, informó: "He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el máximo respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa tanto en Vancouver como en Los Ángeles", así lo compartió la revista NME.

Rose, agradeció a los productores Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries por la oportunidad de participar en el proyecto, además de darle la bienvenida al Universo DC; la actriz se siente agradecida con todo el equipo de producción que trabajó junto a ella en esta primera temporada. Ruby expresó su agradecimiento por haber creído siempre en ella: "Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito".