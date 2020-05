Santistas dan positivo a COVID-19

l nuevo coronavirus sigue haciendo de las suyas en el deporte, y ahora le tocó a Santos Laguna, que tiene a ocho jugadores contagiados de COVID-19 que están asintomáticos.

En un escueto comunicado, la Liga MX informó ayer por la tarde-noche el número de futbolistas Albiverdes contagiados por el virus que tiene en jaque al mundo entero.

"La LIGA MX informa lo siguiente como resultado de los estudios médicos que realizó el Club Santos esta semana:

Ocho jugadores obtuvieron resultados positivos de COVID-19, sin embargo, son asintomáticos.

Dichos jugadores serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

La LIGA MX dará un constante seguimiento a la salud de los jugadores del Club Santos, así como a todos los futbolistas de la LIGA MX y la LIGA MX Femenil, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de las autoridades de Salud, adoptadas por las áreas médicas de cada institución", comunicó la Liga MX.

Cabe destacar que los Guerreros informaron ayer por la mañana que realizarían las pruebas a su personal, aunque se mencionó en el comunicado que éstas se habían hecho desde el lunes y terminarían hoy, por lo que no se descarta que más integrantes del club den positivo.

"Durante los días lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de mayo, los integrantes del Primer Equipo de Santos Laguna realizarán los protocolos de estudios médicos para COVID-19, siguiendo un programa con todas las medidas de precaución obligatorias durante esta contingencia.

Los elementos santistas fueron citados en diferentes horarios en los días mencionados, siendo supervisados de manera puntual por los servicios médicos del Club.

Santos Laguna respeta y atiende las indicaciones de las autoridades de salud, manteniendo una estrecha comunicación para conocer la evolución de la contingencia. En ese sentido, el regreso a los entrenamientos en cancha aún no se ha establecido", mencionaba una parte del comunicado.

Tras enterarse de la noticia, varios aficionados se notaron molestos en redes sociales, ya que se preguntaban cómo se habían contagiado los futbolistas, si es que estaban en cuarentena.

Días atrás, trascendió en redes sociales una cuenta que se dedica a exponer personas que rompen el confinamiento por la pandemia en la Comarca Laguna.

En dicho perfil se comparten fotografías y videos de laguneros en reuniones y fiestas, y una de las figuras expuestas fue el guardameta de Santos Jonathan Orozco, quien apareció cantando junto a un integrante de un grupo, en la que presuntamente fue su fiesta de cumpleaños.

Este puede ser un golpe para la posible reanudación del torneo Clausura 2020, que fue suspendido hace más de dos meses, y que se ha mencionado que está cerca de ser cancelado.

Ayer se tenía programada una junta de directivos de la Liga MX, pero fue aplazada para analizar todas las opciones posibles para reanudar la temporada, una de ellas sería que se juegue directamente la liguilla sin jugar las siete fechas restantes, o que los partidos se realicen en una sola sede para evitar traslados.

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, habló sobre el tema en el programa "Línea de 4" de TUDN, donde aceptó que la noticia fue un balde de agua fría.

"Ha sido un balde de agua fría en todos los sentidos. En los protocolos que hemos venido siguiendo desde que ha iniciado esta crisis, estábamos preparándonos en los distintos equipos del grupo para hacer estas pruebas (PCR), en el caso de Santos se han hecho en el Sanatorio Español, que es la clínica autorizada por Cofepris y recomendada en coordinación con el Gobierno del Estado para poder hacer la prueba a 48 personas de la organización, de la gente que más cercana está al primer equipo; esto inició con 22 jugadores y hay 26 pruebas todavía por entregarse, y lamentablemente 8 de los 22 han salido positivos, corroborados con el Gobierno del Estado, y estamos trabajando en los protocolos tanto de los confirmados como positivos, como de los sospechosos que hemos establecido en el grupo de acuerdo a todas las recomendaciones de las autoridades", mencionó Irarragorri.

El directivo dijo que la noticia podría complicar la reanudación del torneo, algo que todos quieren.

"Esto (casos positivos) da un giro de 180 grados. Me parece que dentro de la familia del futbol no hay una sola persona que no quiera que el futbol regrese y regrese lo más pronto posible. En las reuniones que hemos tenido entre algunos clubes y con el presidente (Enrique) Bonilla, todo lo que se ha estado buscando es cómo poder regresar lo más antes posible, creo que esta noticia obviamente complica ese regreso de forma importante.

"Ahora lo primero que está en mi cabeza es cuidar la integridad física y mental de nuestros jugadores, porque esta prueba de PCR lo que detecta es la presencia del virus; el hecho de estar asintomáticos hoy, no quiere decir que no puedan resultar sintomáticos, no es la prueba del anticuerpo, es la presencia del virus en las personas. Estos ocho jugadores están ya en el protocolo de contagiados, viviendo en sus casas, parando su actividad física durante 14 días, para que en el día 15 puedan hacerse la prueba nuevamente", explicó el directivo.

3 EQUIPOS han realizado hasta el momento pruebas a sus jugadores: Santos, Atlas y Chivas.