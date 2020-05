Exhortan a Hospital General de Gómez Palacio a cumplir lineamientos

Llaman a la dirección general y al área de Epidemiología del Hospital General de Gómez Palacio a dar cumplimiento a los lineamientos para la atención de pacientes por COVID-19 pues recientemente y pese a que había dado positivo al virus en una segunda prueba diagnóstica y estaba en cuarentena por 14 días, se pidió a una enfermera que regresara a sus labores.

Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado de Durango (SNTSA), mencionó que aunque la enfermera no es sindicalizada "yo estoy viendo a todos por igual, a mí me comentan y de inmediato yo pido que se retire a su casa, queremos que sean tratados todos por igual porque todos son trabajadores, aquí no vamos a hacer distingos".

Aclaró que la persona no permaneció en el hospital por mucho tiempo pues de inmediato fue devuelta a su casa. "Es un positivo, pasa su periodo de cuarentena y se le vuelve a repetir la muestra y si vuelve a salir positivo, se le vuelve a dar otra cuarentena de 14 días y otra vez se le toma la muestra. Aquí debemos de tener la seguridad de que ya son negativos los compañeros para que regresen, lo que sí es que por parte de la Jurisdicción, la doctora Mejía y el doctor Bautista están muy al pendiente, ellos habían dado la indicación de que fueran 14 días de cuarentena, siempre y cuando se revalore al paciente, el exhorto es para la dirección y el departamento de Epidemiología", afirmó.

Por su parte, el director del Hospital General de Gómez Palacio, Luis Fernando Zúñiga García, negó que la situación se hubiese dado de esa forma pues hay lineamientos y reglas de operación que maneja el departamento de Epidemiología de la clínica y del estado para marcar los tiempos.

El doctor dijo que lo que sucede "es que a veces hay mala información" y que la función del hospital es dar la atención desde el punto de vista médico.

De acuerdo con la definición operacional para la vigilancia epidemiológica del COVID-19, el caso confirmado será cuando la persona cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).