Se quejan vecinos por instalación de boyas en la carretera Torreón- San Pedro

Desde hace aproximadamente poco más de un mes, debido a la incidencia de accidentes por conducir a exceso de velocidad en el tramo de la carretera Torreón- San Pedro, a la altura del Fraccionamiento Las Quintas y con la finalidad de proteger a la ciudadanía, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón instaló boyas para reducir la velocidad, así como algunos señalamientos metros antes de llegar a ellas.

Sin embargo, dichos instrumentos de control de la aceleración de los automovilistas no han tenido el éxito esperado. Los vehículos, al ir por encima de la velocidad permitida, pasan estas boyas sin ningún tipo de precaución ni disminución, lo que está afectando a los habitantes del sector.

Los colonos del Fraccionamiento Las Quintas señalaron que estos reductores no han logrado su objetivo de que los automovilistas circulen más despacio. Al pasar encima de estas boyas, provocan vibraciones en las casas colindantes con dicha vía, lo que ha generado desperfectos en los domicilios.

"Los vecinos de Quintas Bugambilias, que colindamos con la carretera Torreón- San Pedro, sentimos vibraciones en nuestras casas cada vez que pasan los autos por estas boyas y esto ha causado que se nos están fracturando los vidrios y otras cuarteaduras", indicó el señor Earl Amozurrutia, colono de este sector.

Expresó que al lugar, el pasado 7 de mayo acudió personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio, quienes se llevaron evidencias de lo que está ocurriendo y hasta el momento no han obtenido respuestas acerca de la situación.

"No nos han dado soluciones a esta situación, vinieron a observar todo y se retiraron y ya no hemos sabido nada. Nosotros queremos que las retiren porque no sirven, el propio personal de esta dependencia del Ayuntamiento entró y lo constató: los carros no disminuyen su velocidad, las casas vibran y todo esto solo nos están perjudicando en nuestros domicilios", puntualizó.

Por lo anterior, pidieron a las autoridades que brinden una pronta solución, ya que, está la incertidumbre de que a sus casas les sucedan más daños generando con ello una situación más grande y de mayor riesgo.