Poesía como terapia

Isabella Ibarra, poeta y escritora lagunera, autora del poemario Rumbo al quebranto (2017), comparte a los lectores de El Siglo de Torreón los beneficios terapéuticos que la poesía puede ofrecer en esta etapa de aislamiento social.

Para la joven escritora, la poesía terapéutica consiste en una fusión entre el tratamiento psicológico y la escritura. La iniciativa nace a partir del oficio literario que Ibarra ha desempeñado durante los últimos tres años, y cuya tinta fluye en la expresión sobre sus vivencias en una terapia psicológica.

"Se desenvuelve en descubrir el mundo interno que tenemos: nuestro subconsciente, nuestras historias familiares, para después convertirlo en un poema".

CONFINAMIENTO POÉTICO

Ibarra indica que esta técnica es muy útil para desahogar las emociones dentro del confinamiento social. Conectar con ellas es indispensable para reconocer de qué manera el entorno de la actualidad afecta al ser. Así, la escritura es auxiliar en momentos de ansiedad, preocupación o enojo.

"No expresar nuestras emociones deriva, a la larga, en problemas de salud o incluso sociales. Por lo cual, siempre recomiendo escribir cualquier cosa que sintamos. Por ejemplo, si hoy fue un día cansado y estoy nerviosa, o me he sentido ansiosa porque no sé qué va a pasar en el próximo año, empiezo con pequeños ejercicios de redacción para convertirlo en algo poético".

El procedimiento de la técnica terapéutica consiste en, primero, canalizar ala expresión de cualquier sentimiento que se tenga. "A veces les pongo ejercicios muy sencillos en el taller, como empezar a ligar colores, lugares, ciudades, y después escribirlos en frases para empezar a juntar esos pequeños versos, hasta que empiecen a darle más sentido al poema".

La poeta indica que cuando se ha hecho una lista de esos versos, el siguiente paso es pulirlos, quitar palabras que se repiten, usar sinónimos, referencias metafóricas y condensar las herramientas. Asimismo, la escritora refiere que la poesía es un campo abierto a todo el mundo, todos pueden expresar su sentir en versos con una pequeña dosis de guía.

"Yo les diría que la poesía es de todos. No tenemos que saber tanto, pues nadie nace sabiendo caminar. Todos empezamos con pequeños pasitos, gateando. La poesía es igual a cualquier profesión, tienes que empezar poco a poco, tratar de ir puliendo tu contenido y perder el miedo".

Ibarra indica que este tipo de escritura es personal; si al mundo exterior le agrada, es un factor a favor, de lo contrario, la misma persona debe quedarse con la satisfacción de plasmar emociones y vivencias en un poema, el cual puede fungir de espejo para que alguien más se refleje.

Las sensaciones que deja este ejercicio aparecen en forma de ligereza, en el alivio de cargar un peso emocional. También brinda seguridad, confianza e identificación con el interior propio. Hablar de temas que suelen quedarse en silencio, como la violencia a la mujer que se ha incrementado en esta contingencia, abre campo a discusiones y libera cadenas emocionales.

EXPERIENCIA

Isabella Ibarra comenta que para el gremio de escritores jóvenes en La Laguna, la pandemia ha dejado la experiencia de proyectos o sentimientos que pudieron realizarse antes y que simplemente se desaprovecharon. En contraparte, añade que los lazos de amistad también se han fortalecido: las personas están más pendientes de su entorno.

Estos tiempos también son idóneos para revalorizar la libertad, tomar en cuenta muestras afectivas como los abrazos, además de tomar consciencia sobre el ambiente y otros seres vivos, como las mascotas.

Por último, invita a los lectores a escribir poesía, cuentos, novela y cualquier género literario, pues es un camino para conocer el alma. "Que no les dé pena escribir, que no les dé pena contar sus historias, porque entre todos, a través de la literatura, nos ayudamos a sanar".