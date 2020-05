En desventaja, parques solares de Matamoros

El reciente decreto federal no tumba ni detiene las inversiones realizadas en energías renovables en el municipio, pero de inicio sí las retrasa en su puesta en marcha, lo que provocaría pérdidas económicas a los inversionistas.

En Matamoros hay una inversión aproximada de 800 millones de dólares en parques solares.

El municipio cuenta con dos parques solares fotovoltaicos ya en funcionamiento y con otros dos que están en planeación y construcción; cuatro en total, de los cuales, tres son empresas mexicanas (dos de laguneros) y una española.

Con el reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, se retrasarían dos de ellos.

María de Jesús Alvarado Hidrogo, directora de Desarrollo Económico del municipio, explicó que los parques que se encuentran en este municipio se presentan como huertos solares, lo que implica que en cierto número de hectáreas se "siembran" los paneles para la captación de energía a través de radiación solar y tienen un sistema de generación de energía eléctrica, pero para poderla distribuir a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), requieren que esta autorice dicha transmisión y distribución.

El problema básicamente que tiene la producción de la energía eléctrica a través de paneles solares es que no se puede almacenar una vez que se genera por lo que tiene que subirse de manera inmediata a la red.

Lo que sucedió el pasado sábado con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es que muchos de los huertos solares, como en el caso de Matamoros, se quedaron sin las pruebas que requieren para su operatividad y tienen que ver con la recepción de la energía generada.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), es un organismo público descentralizado cuyo objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y regula todo lo anterior.

El Cenace es quien puede establecer suspensiones provisionales que impiden la realización de dichas pruebas preoperativas para recibir la licencia que permita a las empresas particulares conectarse a la red eléctrica nacional.

"Pero se detuvo la programación de pruebas previas para que el huerto solar debido a la pandemia y el problema que tienen actualmente los inversionistas es con la fluctuación de efectivo, ya que la mayoría ya está lista para distribuir la energía, pero el decreto del sábado tiene que ver con la transmisión y distribución, aunque no está impidiendo las inversiones ni tampoco generando ese aspecto de negativa, además de que dichos huertos solares ya estar autorizados", dijo la funcionaria municipal.

Alvarado Hidrogo enfatizó en que el problema que les puede generar a los inversionistas es que estos tengan que construir de su propio patrimonio o recursos, las redes de transmisión y distribución, que son las torres altas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y también las de bajada, lo que representa un gasto no contemplado y enorme que afectaría directamente al negocio.

Lo que se generó a raíz del decreto, mencionó, es una inseguridad completa por la falta de credibilidad en el sistema de parte de la Secretaría de Energía directamente y no de las entidades que lo gobiernan o que coordinan, siendo el Cenace quien otorga los permisos para poder instalar un sistema y que se genere de manera confiable, segura y permanente la energía eléctrica.

"Con el decreto sí existe un daño a la inversión privada realizada por dos razones: Porque la inversión está detenida y así sus tasas de recuperación, por lo cual se adquieren más compromisos bursátiles y financieros, pero la CFE tiene el inalienable derecho de expropiar estas obras y eso siempre se ha sabido, no es a partir del decreto sino que está dentro de la ley, por eso, cuando un empresario entra en este negocio, se contrata una gran cantidad de seguros que prevén todo este tipo de imponderables a excepción de la pandemia, aun así, ellos pueden promover recursos legales como ya varios lo han hecho en el país", dijo.

El problema de raíz, enfatizó, es la posibilidad futura de que no se está atendiendo ahorita a los inversionistas en cuanto a la realización de las pruebas y muchos de estos parques reciben financiamiento, lo que implica varias condiciones que se tienen que cumplir y la mayoría de estos parques van a vender a otros particulares.

La CFE, por otra parte, no cuenta con suficiente infraestructura para poder darle el servicio a todos y tampoco se da abasto ni cuenta con la recuperación económica para hacerle frente a futuras inversiones sino es a través de financiamientos, por eso se permitió a los particulares invertir no solo en energías renovables sino también en las de gas natural o combustoleo.

Adicionalmente, recordó, México tiene firmado un convenio mediante el cual tiene que aplicar energías renovables en la generación de energía eléctrica en cierto porcentaje, por lo cual no es que se hayan cancelado los proyectos de energías renovables, "ya que ninguna parte del decreto publicado en el DOF viene eso ni tampoco que ya no se van a dar permisos, tampoco viene que ya no vaya a seguir promoviendo el uso de energías renovables, lo que sucede es que el riesgo más grande es no prevenir para un empresario que se dedica a este tipo de energías, además de que para dar el visto bueno, el Cenace solicita el pago de una fianza, además es en dólares, y por ello los empresarios tienen mucha incertidumbre, ya que además tienen que demostrar factibilidad financiera para manejar el proyecto", dijo la directora.

A pesar de haber dado la prefactibilidad y la factibilidad en cualquier momento, el Cenace puede determinar autorizar o negar el permiso al final y ese es un riesgo que corren los empresarios.

"El decreto básicamente lo que impide es el impacto de la generación de fuentes renovables y su distribución a través de las redes de las CFE por la falta de certibilidad y confianza. Ahorita hay mucha gente que anda diciendo que se va a encarecer la luz y eso no viene en el decreto, no vienen las tarifas, tampoco dice que un particular no puede generar energía eléctrica y no pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, tampoco dice que se suspende o cancelan los proyectos. Lo único que pide es que estas personas le comprueben y aseguren a la CFE que siempre le van a entregar la misma cantidad de energía bajo cualquier condición", dijo Alvarado Hidrogo.

Enfatizó en que el documento (decreto) no indica cuándo va a entrar en vigencia.

Adicionalmente, los empresarios pueden apelar en base al avance de su inversión, por lo que requieren respuestas más inmediatas del gobierno.

Debido a lo anterior, el pasado 19 de mayo y tras una serie de amparos promovidos por al menos 20 empresas, el Cencace emitió el oficio N° CENACE/DOPS/079/2020 mediante el cual recula sobre la aplicación de suspensiones provisionales a dichas plantas de energía limpia.

"La energía renovable es la energía del futuro y difícilmente México se va aislar porque tiene compromisos internacionales firmados. El decreto no significa un paso atrás sino un retraso, pero los empresarios tienen recursos legales que pueden promover y vemos que ya lo están haciendo", dijo la directora de Desarrollo Económico en Matamoros.