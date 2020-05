Megadeth reprograma conciertos para el 2021

La agrupación estadounidense de thrash metal Megadeth, informó a través de sus redes sociales que el The Metal Tour of The Year se pospone para 2021.

En esta gira, además de Megadeth, participan las bandas Lamb of God, Trivium e In flames; las presentaciones por Estados Unidos estaban previstas para que iniciaran el 12 de junio en Bristow, Virginia, sin embargo, las fechas del verano se programará para el siguiente año. “Tan pronto como se finalicen las nuevas fechas, compartiremos el calendario actualizado y todas las entradas”, informó la banda a través de su cuenta de Instagram; también comunicaron que los boletos podrán ser utilizados para las siguientes fechas o si requieren el reembolso así lo podrán hacer. Anunciaron también que la las fechas para los meses de otoño aún no han tenido cambios: “No tenemos una actualización sobre el tramo de otoño de la gira, pero compartiremos más actualizaciones e información a medida que la recibamos”. Las agrupaciones desean volver pronto a los escenarios y continuar con la gira, que ya ha tenido la oportunidad de visitar países de Europa. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste