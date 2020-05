Reporta OMS más de 100 mil casos de COVID en últimas 24 horas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo haber recibido el reporte de más de 100 mil nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, "la mayor cifra en un solo día desde que comenzó el brote".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en conferencia de prensa que "todavía nos queda mucho camino que recorrer con esta pandemia" y que "en las últimas 24 horas hemos tenido 106 mil casos nuevos reportados".

Casi "dos terceras partes de los casos informados se registraron en cuatro países", indicó, aunque no detalló cuales. "Nos preocupan mucho los casos ascendentes en países de bajos y medianos ingresos".

La cifra se registra en momentos en que Europa avanza en sus planes de desconfinamiento y Estados Unidos ha comenzado ya también la reapertura gradual en los 50 estados.

La OMS ha insistido en la necesidad de ser muy cautelosos con la reapertura para no echar abajo lo ya conseguido para ir reduciendo los casos y decesos de Covid-19-. "La salud no es un costo; es una inversión. Para vivir en un mundo seguro, garantizar salud de calidad para todos no solo es la decisión correcta; es la decisión inteligente", dijo Tedros.