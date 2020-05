Para estar en Acapulco Shore hay que ser borracho y fiestero: Karime

Para ser parte de Acapulco Shore hay que ser auténtico, original, borracho, fiestero y con actitud, comenta Karime, una de las integrantes del reality y quien ha estado desde los inicios del show.

También hay que ser insolente, señala Chile en videoconferencia por el estreno de la séptima temporada que será el próximo 2 de junio a las 22:00 horas por MTV.

La nueva entrega tendrá 10 personajes ya conocidos: Mane, Karime, Potro, Xavi, Dania, Jawy, Jey, Rocío, Chile y Tadeo, así como nuevo elenco y de regreso la participación de Celia Lora como la boss.

"Desde el primer momento van a ver desmadre subidísimo de tono", dice Tadeo.

El reality muestra la vida de fiesta de un grupo de jóvenes, esta vez con la ciudad de Mazatlán como escenario. Según explicó Lora aún con los conflictos que puedan verse en pantalla entre el elenco principal que ya lleva varios años en el show hay una gran amistad.

"Para mí no es un trabajo es una amistad y me siento muy agradecida con dios de haberlos conocido aunque no estuviera adentro del programa", comentó.

"Nadie está actuando, aquí todo mundo es único y eso es lo que hace que este programa haya llegado donde ha llegado", señaló.

Celia adelantó que en esta séptima temporada los puso a trabajar para ganarse su lugar en el carnaval de Mazatlán por lo que tuvieron que cocinar aguachile.

Esta no es la primera vez que la producción explora otros escenarios ya que la temporada anterior se grabó en Ciudad de México. La séptima temporada contará con 15 episodios.