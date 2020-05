Livia Brito 'engaña' a sus seguidores con Tik Tok de 'twerk'

Livia Brito, quien ha estado muy activa en sus redes sociales durante la cuarentena, dejó con las 'ilusiones' a sus miles de seguidores de Tik Tok e Instagram al engañarlos con un video de twerk.

En las imágenes aparece la actriz vistiendo un corto vestido azul, pretendiendo que bailaría sensualmente, pero al finalizar 'menciona' que no lo haría porque no se sabe mover.

'I'm sorry for you', dice.

El video divirtió a miles de sus seguidores, quienes comentaron contentos.

Aunque no bailó, ni realizó ningún movimiento 'sensual', la puertorriqueña recibió cientos de halagos y piropos.