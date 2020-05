El titular de la Comisión de Gobernación y Reglamentación en el Cabildo de Torreón, Ignacio García Castillo, negó hoy miércoles que con los cambios en el Reglamento de Construcción para el municipio, se haya “madrugado” a los integrantes de las Cámaras de Construcción, de Arquitectos o de la industria pesada, señaló que las modificaciones se “socializaron con anticipación” y que se trata de cambios en favor de la pluralidad y la eficiencia.

García Castillo precisó que las modificaciones en la actividad de la construcción para Torreón no “menosprecian” la opinión o el aporte de las cámaras de especialistas, pero sí constituyen un nuevo escenario para tomar en cuenta otros actores como universidades y más órganos de especialistas, quienes tendrán la posibilidad de tener también la figura del “Director Responsable de Obra” si es que cumplen con los requisitos necesarios, acabando así como prácticas monopólicas.

“Sabíamos que con este reglamento iba a haber algunos ajustes que a algunos entes, pues no (les) iba a ser del todo agradable, porque se tuvieron que ajustar varias cosas y tuvimos que llegar a puntos medios, porque no era posible únicamente darle todo a los constructores o todo a los colegios de ingenieros y de arquitectos y demás, teníamos que llegar al punto medio, entre los puntos medios que nosotros conciliamos e hicimos, fue el asunto pues o la figura del “DRO”, del Director Responsable de Obra, en este sentido de ninguna manera desparece el “DRO”, de ninguna manera, el “DRO” sigue apareciendo y tiene que seguir habiendo un Director Responsable de Obra ¿En dónde es en donde hay un cambio? En donde ya no es un solo colegio o un solo ente quien dispone de tener la posibilidad de tener Directores Responsables de Obra, porque se vuelve un monopolio”, explicó.

¿Falso que se esté madrugando a los colegios?

“Falso, total y rotundamente falso, ellos sabían desde hace mucho tiempo que estábamos por sacar este reglamento, se socializó, se llevaron a cabo inclusive trabajos del Comité Técnico que se hizo exclusivamente para poder determinar el punto medio, porque si la autoridad hubiera querido de veras hacer lo que ellos consideran que hicimos es dar un golpe de autoridad, eso no se hizo en ningún momento y testigos hay muchísimos de las diferentes cámaras y de los diferentes colegios”, afirmó el regidor Ignacio García.