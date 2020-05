Lele Pons revela que padece de TOC y Síndrome de Tourette

La cantante venezolana Lele Pons, lanzó una serie de videos que titula La vida secreta de Lele Pons, en los que se sincera con sus seguidores y cuenta sus momentos más personales, en uno de ellos revela que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Síndrome de Tourette.

La modelo de 23 años, compartió en entrevista a Entertainment Tonight, sobre su padecimiento; además, señaló que después de años de trabajar con él, ha decidido compartirlo y hablar de los trastornos que padece.

Para Pons, el padecer TOC, es algo que ya no le da vergüenza decir, este padecimiento la ha acompañado desde que era muy pequeña: “Cuando era pequeña no podía moverme, estaba atrapada en un lugar. No podía moverme y mi papá tuvo que llevarme por todos lados”.

También señaló: “hay pensamientos y hay acciones ... Hay cosas que no quieres hacer, pero tu cerebro y tus pensamientos te están diciendo que las hagas”; la cantante afirma que llega a tener crisis cuando está por iniciar proyectos nuevos o proyectos que para ella son de mucha importancia.

Para Pons, el hacer o repetir tres veces algo es una forma de sentirse segura y pensar que todo saldrá bien: “Hablo con alguien, pero me repito tres veces y no se dan cuenta. Toco algo tres veces. A veces incluso me pongo nerviosa cuando digo o hago algo dos veces y pienso que tengo que volver ... Todo está muy calculado, es una locura”.

La también celebridad de Internet, resaltó: “Cuando se trata de pensamientos, tengo miedo de 'si no hago esto tres veces, algo malo va a suceder'. Y realmente, realmente, realmente lo crees. No es normal, ¿sabes? Porque sé con certeza que nada malo va a suceder, pero la sensación es tan real que realmente lo crees, es difícil”.

Para la venezolana, el padecer TOC le ha favorecido en su carrera de forma positiva, ya que además de cantar también hace vídeos para YouTube, entonces al día realiza tres vídeos, esto es algo que impacta en su canal y en sus seguidores: “estoy obsesionada con hacer vídeos”.

Finalmente, a la cantante le gustaría no padecer TOC, ya que su mente constantemente está trabajando y pensando en algo que hacer, es por eso que prefiere dormir, es el único momento que puede estar tranquila. “Desearía poder apagar mi cerebro, porque está constantemente haciendo cosas. Es difícil porque estás constantemente luchando contra ti mismo. Sólo quiero apagarlo”.