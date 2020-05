Colonias del norte de Torreón denuncian falta de agua

Por cerca de 10 años, los sectores habitacionales de Frondoso, Las Isabeles, Las Quintas, Las Bugambilias, entre otros del norte de la ciudad, han padecido de la falta de agua, y a pesar de que han tenido comunicación con las autoridades no se ha resuelto el problema, así lo dio a conocer el señor Saúl Gutiérrez, colono de Frondoso.

Precisó que durante todo ese tiempo han batallado con la llegada del líquido a sus casas, y a pesar de que las diferentes administraciones municipales han dicho que se ha trabajado en perforación de pozos e interconexiones, todo ello no ha beneficiado en nada a la población de este sector de la ciudad.

Dijo que en un primer momento les llegaba agua y después la cortaban, posteriormente el problema se comenzó a solucionar con pipas que Simas Torreón envía de manera intermitente, lo que hace que no siempre alcance esta solución para todos, siendo al menos 300 las familias afectadas.

“Desde hace 3 años, nos mandan pipas cada que les es posible para llenar las cisternas y tinacos; sin embargo, es molesta esta situación, además de que no siempre todos alcanzan del agua que la paramunicipal nos transporta en camiones”

Asimismo, puntualizó que desde hace tres semanas ya no cuentan con absolutamente nada de agua, sin embargo los recibos de Simas, les llegaron en este último corte con un alza del 150 por ciento.

“Nos están cobrando un servicio que no nos están dando, el último recibo de este mes nos llegó con costos muy excesivos, un aumento del 150 por ciento, y que a pesar de que no llega el agua, al menos yo lo pague, porque sus pretextos son que tienen problemas para suministrar el agua porque no todos los ciudadanos de Torreón pagan, lo cual no es nuestra culpa, nosotros sí pagamos el servicio y no nos cumplen pero sí cobran”, resaltó.

Comentó que el alcalde, Jorge Zermeño Infante, no da la cara, "no lo hemos podido entrevistar, y eso que la mayoría de nosotros votamos por él, tal vez hay lugares más importantes que nosotros donde sí se lleva agua, pero aquí no nos atienden, el alcalde no da la cara".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colonias del Norte de la Ciudad, Cristian González, subrayó que hace dos semanas sostuvieron una reunión con Simas, quien les prometió que en 24 horas les resolverían a los sectores antes mencionados, además de mandarles pipas de agua, lo cual, apuntó, hasta este día es algo que no ha ocurrido.

Finalmente dijo que, al ya ser insostenible la situación, ya tienen un despacho con quien se levantará una denuncia para de esta manera hacer cumplir a las autoridades sobre el suministro de agua, al igual que acudirán con la Comisión de Derechos Humanos.