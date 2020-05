Penélope Menchaca confirma su llegada a Enamorándonos

Este martes Penélope Menchaca anunció que será la nueva conductora de "Enamorándonos", reality show que ha sido uno de los más polémicos de TV Azteca y con mayor audiencia, ya que ha habido escándalos en torno a los participantes, y hasta muertes de algunos de ellos.

En entrevista con "Ventaneando", Menchaca enfatizó en las diferencias entre ella y Carmen Muñoz, quien hasta ahora había sido la conductora del programa. "Carmen y yo tenemos estilos muy diferentes, y la adoro, no en balde lo hizo triunfar por tres años. Sé que somos dos caracteres y personalidades muy diferentes y creo que eso nos va a ayudar, la otra cosa es que siento que ella es como más dulce y yo soy una desgraciada. Si el hombre dice una tarugada se lo voy a decir en su cara, estos son pequeños detallitos que harán diferente el programa", compartió la nueva conductora.

Aseguró que en esta nueva etapa, que todavía no tiene fecha de estreno, se va a centrar más en el enamoramiento de la mano de nuevos amorosos, nuevos especialistas y sorpresas que la audiencia irá conociendo poco a poco. "Siento que a veces, en el momento de la diversión, se desvió un poco de eso de enamorarse, me gustaría llegar a ese momento que se enamoran sin verse, que se enamoran de lo que escuchan, no de lo que ven. Espero que por fin las mujeres escuchen lo que quieren escuchar".