Tengo miedo: Cher celebra sus 74 años en el confinamiento

En una reciente entrevista con Laura Fernández para el medio El País, Cherilyn Sarkisian, admite que en su caso el confinamiento “no es tan duro como para otros, Es obvio”, dijo, en referencia a las comodidades con las que cuenta, pues su hogar californiano tiene 1,300 metros cuadrados, una piscina de borde infinito y vistas al Pacífico.

No obstante, añadió que en un asunto que “no deja de entristecerme”, pues la pandemia la ha alejado de su madre de 92 años, quien si bien vive “al final de la calle”, prefiere llamarle todos los días.

“Tengo miedo”, admite sobre la situación que se vive actualmente, pues “soy asmática y por mi edad, población de riesgo. Este virus no es ninguna broma”, expresó a la publicación.

Home sweet home! After 7 weeks away, @Cher is now back home! She tweeted yesterday that she was back to Malibu, after almost two months away for #HereWeGoAgainTour's european leg!



by @howell_paulette pic.twitter.com/fur2xETpQu