Alfredo Talavera pide se respeten condiciones de futbolistas ante crisis

Los jugadores estarán al pendiente de la decisión que se tome próximamente, en la reunión virtual de los propietarios de clubes en la Liga MX. El panorama luce para dar por concluido el Clausura 2020, sin Liguilla y sin campeón, con el fin de jugar el Apertura en tiempo y forma, pero algunos directivos todavía mostrarán su última carta para intentar rescatar el torneo.

Alfredo Talavera, portero y capitán del Toluca, aseguró que los futbolistas acatarán la determinación de los federativos, a quienes pidió respetar las condiciones de los futbolistas, en cualquier escenario.

"Es una decisión muy complicada para todos. Creo que —en el ámbito laboral, profesional, mediático y económico— es un efecto global y tendrá una repercusión. Si se suspende [el torneo], puede ser que algunos clubes no lo resientan tanto como otros. Lo que no puede permitirse es que digan 'si no hay gente, no te pago'", comentó el dos veces mundialista con la Selección Mexicana, quien espera se respeten los acuerdos hechos.

"Debe existir una negociación entre ambas partes, club y jugador, porque es una situación que está viviendo todo el mundo, no sólo en México. Se debe arreglar de la mejor manera para todos", agregó.