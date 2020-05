VIBREMOSPOSITIVO

En nuestro día 32 nos acompañó desde Paraguay, mi querido amigo Luciano Rotela, quien a tan corta edad tiene un nivel de conciencia bastante desarrollado para ser un adulto tan joven.

Tuve la fortuna de conocer a Luciano un año atrás en Costa Rica, en un retiro en La Montaña Azul, un lugar mágico perdido en un pueblo de Pérez Zeledon, al sur del país. Me sorprendió conectar inmediatamente con Luciano, un joven, en ese momento de 20 años, que tenía mucho que enseñarme a mí, y al mundo, todos los participantes todos nos dimos cuenta de su gran desarrollo de conciencia y quedamos sorprendidos, ya que siendo el más joven del grupo nos mostraba mucha paz consigo mismo algo bastante extraño para alguien de su edad.

Luciano desde Paraguay nos comenta que su madre fue quien le inculco este gran apetito por la espiritualidad regalándole uno de los libros de Deepak Chopra, y fue así que comenzó su camino espiritual a tan corta edad.

Luciano nos dice que gracias al apoyo de su madre fue que logró este punto de amor propio, esta confianza en el que con tan solo el 50 por ciento de su sentido del oído, debido a una condición de nacimiento, le fue difícil los primeros años de vida. Pero una vez que él entendió que el oído no es una cosa que Dios le quitó, sino una cosa que Dios le dio para ser único y también para poder ayudar a las personas en su condición similar. Luciano es un chico muy tranquilo, podría parecer muy tímido pero es bastante bromista y disfruta mucho de la vida, tiene muy claro quien es y lo que le gusta. Comenzó con los tatuajes a la edad de 15 y ahora tiene un brazo y el pecho con memorias para él mismo. Esto le da un aspecto rudo lo que hace que la gente juzgue con facilidad su apariencia, y rechace el acercarse. Pero todo es un engaño, ya que definitivamente no es el tipo de chico que la gente etiqueta cuando lo ve por primera vez: no toma, no fuma, disfruta de la lectura, de estar con sus amigos y leer libros espirituales.

El mensaje que Luciano nos dejó en nuestra plática, fue muchísimo más apegado al tema de los padres. Él destaca que su mamá es la persona con quien más comparte y disfruta de tener momento y pláticas que lo ayudan a crecer. Hay que aprovechar de nuestros padres, no importa la edad que tengamos, ellos siempre van a estar para nosotros, para regalarnos su amor incondicional y los mejores consejos de la vida. Y padres, acérquense a sus hijos, invítelos a la lectura y estén al pendiente de sus inquietudes, ustedes son pilar para su futuro.

Sin duda alguna, Luciano está comenzando el camino de hacer más grande su estilo de vida y compartirlo con la gente, es un honor para mí darle un espacio a su punto de vista y sobre todo considerarlo un gran amigo. Estoy seguro de que haremos muchas cosas más juntos para impactar al universo.

