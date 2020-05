Censuran a los Rivera por corrido

El pasado 17 de mayo los hermanos Juan y Lupillo Rivera fueron censurados por una plataforma digital cuando iban a estrenar el videoclip del tema Cortina de humo, un corrido inspirado en el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.

Hasta ahora, los músicos no saben el motivo del retiro del metraje, aunque consideran que la historia que les contó el propio convicto y que plasmaron en la canción fue parte del móvil para restringir su material.

"Se tenía que haber lanzado en YouTube a las cuatro de la tarde del domingo, y lo tumbó dos veces, seguimos esperando respuesta y no nos ha llegado nada", compartieron los hermanos Rivera, argumentan que su video no viola los parámetros del portal en ningún momento.

YouTube, se caracteriza por identificar y bloquear de forma inmediata aquellos clips que vayan en contra de sus políticas de seguridad, ya sea por violación de derechos de autor o contenido que perjudique la integridad moral.

"La leyenda que nos envió la empresa fue que no cumplimos con las reglas de las plataformas digitales", explica Juan Rivera y añade que el tema aún no se ha liberado en otros servicios de streaming, como Spotify, pues deben dejar pasar un lapso para que esté disponible.

"Para mí no concuerda y no entiendo por qué bajarlo pues las imágenes que utilizamos del señor Félix Gallardo son tomadas del mismo YouTube", señala Lupillo.

En palabras de los hermanos de la "Diva de la Banda", Miguel Ángel Félix Gallardo ya escuchó el corrido, el cual tiene "luz verde" por parte del convicto desde un año atrás, cuando ambos lo conocieron en un evento que ofrecieron en el Penal de Puente Grande, Jalisco, donde actualmente cumple su condena.

"Se ha escrito y dicho mucho del señor Miguel Ángel , la serie Narcos no tuvo nada que ver con él y lo que nosotros escribimos salió directamente de su boca, eso puede generar una molestia. Nosotros simplemente estamos narrando en un corrido sobre alguien que está pagando su condena y que ya fue juzgado", señala Juan.

"Espero que todo esto se pueda solucionar y si el señor me pide otro corrido, se lo voy hacer y volvemos a subir otro video y que nos lo vuelvan a tumbar", apunta.

Por su parte el "Toro del Corrido" sostiene: "El señor nunca ha dado entrevistas, por lo tanto nunca había contado su versión, sólo se trata de una historia con música que compuso mi carnal".

Sobre las acciones que tomarían en caso de no haber resolución de la plataforma de streaming, aseguró Juan: "a más tardar el viernes se tiene que lanzar el video y si no se resuelve lo subiremos a la página web de mi hermano, no vamos a cambiar nada del clip, así se va a quedar".

Los Rivera señalaron que con anterioridad estaban en pláticas con YouTube para presentar el álbum de corridos de Lupillo en su plataforma, por lo que enfatizan su desconcierto ante la actual censura del audiovisual Cortina de Humo.