Amonestan a personas en Gómez Palacio por nadar en canal de riego

A unos días de que arrancaron los riegos de auxilio en la región Lagunera, la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio hizo una amonestación verbal a seis personas que se introducieron a nadar en los ramales del canal Santa Rosa-Tlahualilo y Sacramento.

El director de la citada dependencia, José Miguel Martínez Mejía. dijo que incluso se detectó una familia completa realizando dicha práctica irregular por lo que con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se les conminó a salir del canal para evitar accidentes.

El funcionario municipal dijo que para el Ayuntamiento es prioridad que no se registren personas ahogadas durante esta época, donde se ofrece a los productores agrícolas el primer riego de auxilio de un total de tres.

Martínez Mejía recordó a la población que en caso de reincidencia y considerando la contingencia sanitaria por el coronavirus, se podrán aplicar desde sanciones económicas hasta trabajo comunitario.

La vigilancia en los canales de riego es una campaña permanente por parte del municipio para evitar que la ciudadanía se introduzca al agua y ponga en riesgo su vida. Las acciones preventivas continuarán durante toda la temporada de riego agrícola en los canales que atraviesan por esta ciudad.

Para evitar sanciones, se exhorta a la población a no introducirse a las aguas, no lavar vehículos en los márgenes de los canales de riego, no conducir en estado de ebriedad, no jugar en las orillas, respetar los señalamientos y disminuir la velocidad al transitar por estos espacios. En caso de riesgo y/o emergencia, la ciudadanía se puede poner en contacto al sistema 911 o a los teléfonos: 871-714-1210 y 871-714-0231.