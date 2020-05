Clubes laguneros se preparan para la reapertura

La reactivación económica del estado de Coahuila incluye también aspectos deportivos y sociales, lo cual se convirtió en una buena noticia para los laguneros que gustan de diversas disciplinas deportivas, ya que en breve podrán abrir sus puertas los clubes deportivos ubicados en la ciudad, aunque deberán restringir sus actividades.

El alcalde Jorge Zermeño Infante declaró que diversas instalaciones de la ciudad ya podrán recibir a la población que desee ejercitarse, en apego al Plan de Reactivación Económica que anunció el Gobierno Estatal. Así, en instituciones como el Club Campestre Torreón, Club Campestre Montebello, Club San Isidro, Parque España, Club Britania, entre otros, se podrán desarrollar actividades deportivas, tomando diversas medidas como el uso de cubrebocas por parte del personal y de los usuarios, así como la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura.

"Se abrirá para ciertas actividades, por ejemplo golf, tenis, para ir a caminar, no así los gimnasios, baños y vapores. Hablamos con médicos, especialistas, infecciólogos, para revisar deporte por deporte lo que se puede hacer. Pienso en las albercas, se puede limitar el número de personas que las usen, ¿qué posibilidades hay de contagio en una alberca o en una regadera, un vapor? Pero yo no soy médico, no quiero que se malinterprete", señaló Zermeño en entrevista, dejando en claro que aún se deberá revisar por separado, la viabilidad de que cada centro deportivo pueda operar.

EQUIPOS PROFESIONALES

Respecto a los equipos profesionales de la región lagunera, Zermeño Infante manifestó confianza en que pronto puedan reanudarse las acciones en el estadio de la Revolución y en el estadio Corona, con protocolos de seguridad, tal y como se ha ejemplificado en el futbol profesional europeo: "en Europa ya empezaron los torneos de futbol, ya empezó en Alemania, ya se anuncian en España e Italia la reanudación de torneos, en México todavía no sabemos si se reanuda la liga o no, con público o sin público, tendrán que definirlo. En el beisbol hay menos contacto que en el futbol, la temporada estaría a mínimo un mes para arrancar oficialmente, en ese tiempo deberían definir la manera en que lo van a hacer", sentenció.

MEDIDAS QUE SE APLICARÁN

Para los empleados será obligatorio el uso de cubrebocas, lavar frecuentemente las manos y tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

ÁREA DE ATENCIÓN Y/O SERVICIO

Se limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para uso de los socios e invitados. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911; solamente se admite la entrada de socios e invitados con cubrebocas.

Se deberá contar con surtidores de gel antibacterial en el área de sanitarios, así como desinfectar y asear constantemente con agua hiperclorada las diferentes áreas.

Solamente se permiten actividades individuales (sin contacto físico) y al aire libre.

En el área de restaurantes, se debe reducir al 50 por ciento la capacidad en mesas y ocupación, garantizando la sana distancia. Se restringe el servicio de barra.

Las áreas de uso común como por ejemplo gimnasio, sauna, regaderas, vapores, vestidores y alberca deberán permanecer cerradas.

Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas, así como niños y niñas).