Cae Moderna 10 % en Wall Street

La farmacéutica estadounidense Moderna, que el lunes disparó los ánimos en Wall Street al anunciar resultados esperanzadores sobre una vacuna experimental contra el coronavirus, cayó ayer martes un 10 por ciento en bolsa y arrastró a la plaza a las pérdidas, entre llamadas a la cautela por parte de los expertos.

La firma con sede en Cambridge (Massachussetts, Estados Unidos) divulgó que en una fase temprana de su ensayo, dirigido por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), 8 de 45 participantes desarrollaron anticuerpos neutralizadores del coronavirus tras 43 días y dos dosis, y anunció una oferta de acciones millonaria para financiar la potencial distribución del fármaco.

Moderna subió un 20 por ciento y alcanzó una capitalización de unos 29,000 millones de dólares, aupada por el optimismo en torno a una vacuna que "podría cambiar el juego, dependiendo cómo le vaya en las fases" siguientes, y que podría "determinar la forma de una recuperación económica", dijo el analista Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota.

No obstante, la firma perdió la mitad del terreno ganado el martes tras una publicación del medio especializado en ciencia Stat News, citando expertos en vacunas que llamaban al escepticismo debido al reducido número de participantes al que se atribuyen los resultados y por el "silencio" del NIAID, dirigido por el principal epidemiólogo del Gobierno de Estado Unidos, Anthony Fauci.

Moderna "aún no ha llevado una vacuna al mercado, pero tiene una variedad de vacunas para enfermedades infecciosas en su cartera. No publica sobre su trabajo en revistas científicas. Lo que se sabe ha sido divulgado en notas de prensa. No es suficiente para generar confianza en la comunidad científica", señaló el artículo de Stat.

Precisamente llama la atención sobre el fulgurante recorrido en bolsa de la farmacéutica fundada en 2010 "que actualmente vende cero productos" y que hoy (ayer), pese a haber descendido, tiene un valor de mercado de 26,000 millones de dólares tras haberse revalorizado casi un 280 por ciento en los últimos tres meses, coincidiendo con el brote de la pandemia.

Estados Unidos sigue siendo el mayor foco del mundo de la pandemia con más de 1.5 millones de casos y al menos 91,000 muertes, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.

Por otra parte, Wall Street cerró ayer martes con pérdidas y un descenso del 1.59 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, al desinflarse el optimismo generado en la víspera por los avances en una vacuna experimental contra el COVID-19 que está desarrollando la farmacéutica Moderna.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 390.51 puntos, situándose en 24,206,86 enteros.

El selectivo S&P 500 cedió un 1.05 % o 30.97 puntos, hasta 2,922,94 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes y permaneció en verde casi toda la jornada, acabó descendiendo un 0.54 % o 49.72 puntos, hasta 9,185.10 enteros.

Wall Street vivió el lunes un "rally" propiciado por los resultados esperanzadores de una fase temprana en la posible vacuna de Moderna, que se disparó un 13 % en bolsa.

Asimismo, el mercado estuvo pendiente de la comparecencia conjunta en el Senado de Estados Unidos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sobre la respuesta económica para paliar la mayor crisis vista en el país en 70 años y causada por la pandemia de coronavirus.

Mnuchin alertó del "riesgo de daño permanente" para la economía si se mantiene el confinamiento, mientras que Powell pidió más estímulo fiscal al Congreso para "dar un respiro a los que están sufriendo por el bien público".

Entretanto, la reapertura gradual de EUA continúa por estados, pese al temor a posibles rebrotes.