Llama Jorge Zermeño a no bajar la guardia

El alcalde Jorge Zermeño exhortó a la comunidad a no bajar la guardia en materia de prevención, con el regreso de la actividad económica de manera paulatina en todo el país, siguiendo en todo momento las medidas sanitarias que ha estipulado la autoridad de salud para evitar contagios de COVID19.

Explicó que se abrirán parques para que la gente pueda hacer ejercicio, siempre y cuando se use el cubrebocas y mantenga la sana distancia. Se podrán practicar deportes que no tengan contacto físico. No se abrirán gimnasios, baños de vapor, bares, cantinas ni antros. No se permitirán eventos masivos, aún no se sabe si la Feria podrá o no operar.