Muere el actor John Mahon a los 82 años de edad

El actor estadounidense John Mahon falleció el pasado 3 de mayo a los 82 años de edad por causas naturales, aunque su deceso se dio a conocer 16 días después.

El fallecimiento tuvo lugar en su domicilio en Los Angeles, California, según refiere Variety. El actor es recordado por su participación en proyectos como El exorcista y L.A. Confidencial.

Mahon nació el 2 de febrero de 1938 en Scranton, Pensilvania. Asistió a la Universidad de Scranton, donde estudió lenguas clásicas y literatura inglesa y en 1950 tuvo poliomielitis, enfermedad por la que nunca recuperó la función normal del brazo izquierdo.

Mohan trabajó en Broadway, en la obra Ricardo III, junto a Al Pacino. En 1971 por su rol del padre Hanley en Nobody Hears a Broken Drum, de Jason Miller, fue nominado como Mejor actor del año por los críticos de Nueva York.

Expediente X, Frasier y Studio 60, fueron otras series en las que participó. Tuvo apariciones especiales en producciones como Star Trek: Enterprise, Crossing Jordan, Caso abierto y Zoey 101.

También fue director teatral en obras de teatro como Hair, Camelot y Quién teme a Virginia Woolf. El último trabajo en el que se le recuerda fue en la serie de televisión Do not go gentle, en 2018.