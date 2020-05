Niurka asegura que trabajar con Edith González fue un martirio

Recientemente, Niurka Marcos ofreció una entrevista en donde recordó lo traumático que fue para ella grabar la telenovela Salomé a lado de Edith González, pues asegura que le hizo la vida imposible.

Fue durante el programa La última y nos vamos, conducido por Yordi Rosado, que la actriz y bailarina dio detalles de la difícil convivencia con la fallecida actriz, pero declaró que soportó todo eso debido a su relación con Juan Osorio, quien entonces era su pareja y el encargado de producir el drama para la TV.

Sin embargo, destacó que en aquel entonces su relación con él ya estaba muy fracturada.

La actriz recordó que Osorio le comentó entusiasmado que había un papel para ella en Salomé, pues se trataba de una vedette, no obstante, le advirtió que había un inconveniente, pues su personaje era la mejor amiga de la protagonista, interpretada por Edith, motivo por el cual los ejecutivos de Televisa estaban preocupados que ambas estuvieran a cuadro.

Pese a ello, Niurka contó que aceptó el reto, pues asegura que ella no tiene complejos de inferioridad y no hace competencia con nadie.

A pesar de que trató de no tener conflictos con González, la actriz afirmó que “Uta pero me fue... porque aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor (Sergio) Jiménez, los dos que en paz descansen. Me traían jodid* a mí y a Juan, porque además decían horrores de aquel también”.

Por respeto a Osorio y a su trabajo, pese a los malos tratos Niurka se mantuvo bajo control.

“Aguanté una telenovela entera de año y dos tres meses y cuando terminó la novela dije, 'no hago más novelas con Juan'", concluyó.

Según Niurka ese fue el momento en que empezaron los problemas con Osorio, pues hirió su orgullo al decirle al productor que ya no deseaba trabajar con él.