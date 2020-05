Exnovio de Christian Chávez lo acusa de golpeador; él responde

Luego de que el exnovio de Christian Chávez, Maico Kemper, denunciara que el actor ejerció violencia física contra él, pues aseguró que lo golpeó en la cabeza con una botella, el exRBD respondió ante los señalamientos.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Patricio Lascuráin” en la serie La Casa de las Flores, detalló que todo cambiará cuando la verdad salga a la luz.

“Que onda mi gente, ¿cómo están? Pues nada a darle al ejercicio y les doy un consejo no juzguen ni crean cosas sin saber la verdad, porque cuando salga la verdad va a dar un giro de 360 grados”, comentó.

Horas antes, mediante un comunicado, Christian Chávez indicó que procedería legalmente contra Kemper, por lo que señaló que no podía dar más información hasta que su equipo de abogados se lo autorizara.

“Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad. Sin embargo, puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, se que todo va a estar bien”, se lee en el texto.

Todo esto surgió luego de que su expareja el maquillista holandés Maico Kemper, declarara a la revista TVNotas que sufría agresiones por parte del actor.

Según Kemper el romance con Chávez terminó muy mal, con una agresión de por medio incluida.

Y es que el maquillista dijo que el pasado 23 de abril una velada romántica se transformó en una pesadilla.

Después de beber tequila, Kemper decidió hablar con Christian sobre su relación, pues consideraba que había muchos abusos de su parte.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que explote y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, detalló.

Por lo que decidió terminar con Christian el 26 de abril tras más de un año de relación y abandonar el sitio en el que vivían juntos.

"Aproveché que Christian había estado fumando marihuana en la noche, y estaba dormido profundamente; ya como a las 10 de la mañana pasó una amiga por mí", recordó.

Además afirmó que Chávez “casi todos los días fuma marihuana y consume alcohol, pero no sé si consume alguna otra droga”.

Mientras que el actor daba cara a las fuertes declaraciones en su contra, Maico compartió en su cuenta de Instagram una grabación en la que da a entender que dejará de vivir en México.

“Te voy a extrañar México”, precisó como descripción del video.